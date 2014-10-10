أقراص العجين المطهوّة عل البخار على الطريقة السعودية - المنتو

تعتبر وصفة أقراص العجين المطهوّة عل البخار من الأكثر وصفات شعبية في دول الخليج العربي عامة وفي السعودية خاصة، تقدم إليك "سيدتي.نت" المقاديرو طريقة التحضير

المقادير:

3 كوب طحين

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 بيض

1 كوب الماء

للحشوة:

750 غ من لحم الغنم المفروم

2 حبات متوسطة الحجم من البصل٬ مفرومتان فرماً ناعماً

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

2 مكعبات من مرقة الدجاج ٬ مذوبان في 3 ملاعق كبيرة من الماء

طريقة التحضير

1. يُخلط الطحين في وعاء كبير مع الملح والبيضة. يُضاف الماء تدريجياً وتُمزج المكوّنات بعضها مع بعض حتّى تشكّل عجينة متماسكة. يمكن إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر.

2. تُقسم العجينة إلى أجزاء صغيرة متساوية في الحجم. يُقرّص كلّ جزء إلى كرات. تُغطّى وتُترك جانباً لمدّة ساعة كاملة.

3. يُخلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل الأسود ومكعّبي مرقة الدجاج المذوبان ثم يُترك جانباً.

4. تُرقّ كلّ كرة وتُحشى بملعقة صغيرة من مزيج اللحم ثم تُطوى لتُقفل. تُكرّر هذه الخطوة مع بقيّة الكرات.

5. تُدهن قدر خاصة لطهو المنتو على البخار بالسمن. توضع أقراص العجين المحشوّة في سلّة القدر.

6. يُملأ نصف الجزء الأسفل من القدر بالماء الساخن مع إضافة القليل من الملح. تُغطّى القدر وتُقفل بإحكام. توضع على نار متوسّطة الحرارة لمدّة 50 دقيقة أو حتّى تنضج الأقراص.

7. تُصفّ أقراص المنتو في طبق للتقديم وتُقدّم ساخنة.

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