متظاهرو هونج كونج يطالبون باستئناف الاحتجاجات

يتجمع طلاب متظاهرون في هونج كونج، الجمعة، فيما دعا قادتهم إلى استئناف الاحتجاجات، بعدما ألغت الحكومة محادثات مقررة حول مطالبهم بإصلاحات انتخابية.

وبدأ الآلاف في الظهور مجددا بالشوارع مساء الخميس وتجمع عدة مئات خلال الليل في منطقة أدميرالتي ومنطقة مونج كوك في كولون.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت تتقلص يوم الأربعاء بعد أن تم إغلاق أجزاء من المدينة لمدة اسبوعين وسط مطالب بأن ترفع بكين القيود على المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي في انتخابات عام 2017.

وكان من المقرر أن تجري السلطات محادثات مع ممثلي المحتجين الجمعة، غير أن المسؤولة الثانية في الحكومة كاري لام ألغت تلك المحادثات وذلك بعد أن دعا قادة الاحتجاج إلى تنظيم مسيرة لزيادة الضغط خلال الاجتماع.

واتهم اتحاد طلاب هونج كونج الحكومة يوم الخميس بعدم صدقها مطلقا في معالجة مخاوف شعب هونج كونج.