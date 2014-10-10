اليوم.. طقس معتدل على السواحل الشمالية و العظمى بالقاهرة تصل لـ30 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على أقصى جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره. وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من غرب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتبلغ درجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة الصغرى 19 والعظمى 30، والإسكندرية 20 الصغرى والعظمى 27، ومطروح 19 الصغرى والعظمى 26، وبورسعيد 23 الصغرى والعظمى 28، ودمياط الصغرى 22 والعظمى 28، وبلطيم الصغرى 22 والعظمى 27، والإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30، والسويس الصغرى 21 والعظمى 31. وتبلغ درجات الحرارة بالعريش الصغرى 19 والعظمى 29، ونخل الصغرى 20 والعظمى 33، وطابا الصغرى 21 والعظمى 31، والطور الصغرى 23 والعظمى 32، ومرسى علم الصغرى 25 والعظمى 34، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 34، وشرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35، ورفح الصغرى 19 والعظمى 27، وكاترين الصغرى 18 والعظمى 27، وسيوة الصغرى 18 والعظمى 32، والمنيا الصغرى 18 والعظمى 31. وفى الفيوم، تبلغ الصغرى 19 والعظمى 31، ورأس سدر الصغرى 21 العظمى 31، وأبو سمبل الصغرى 24 والعظمى 37، ووسط الدلتا الصغرى 19 والعظمى 30، وأسيوط الصغرى 18 والعظمى 34، وسوهاج الصغرى 19 العظمى 36، والأقصر الصغرى 24 العظمى 38، أسوان الصغرى 25 والعظمى 39، وشلاتين 24 الصغرى والعظمى 37، وحلايب الصغرى 25 والعظمى 35، والوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 36، وقنا الصغرى 24 والعظمى 37، ونويبع الصغرى 23 والعظمى 34، والسلوم الصغرى 19 والعظمى 27.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية، فتبلغ درجات الحرارة المتوقعة بمكة المكرمة الصغرى 29 والعظمى 38، والمدينة الصغرى 26 والعظمى 38، والرياض الصغرى 24 والعظمى 36، والمنامة الصغرى 30 والعظمى 39، وأبو ظبى الصغرى 29 والعظمى 39، والدوحة الصغرى 30 والعظمى 36، والكويت الصغرى 21 والعظمى 38، ودمشق الصغرى 15 والعظمى 31، وبيروت الصغرى 22 والعظمى 30، وعمان الصغرى 18 والعظمى 29. وفى القدس، تبلغ الصغرى 19 والعظمى 30، وغزة الصغرى 19 والعظمى 30، وبغداد الصغرى 20 والعظمى 37، ومسقط الصغرى 26 والعظمى 32، وصنعاء الصغرى 13 والعظمى 24، والخرطوم الصغرى 28 والعظمى 38، وطرابلس الصغرى 17 والعظمى 31، وتونس الصغرى 21 والعظمى 32، والجزائر الصغرى 16 والعظمى 29، والرباط الصغرى 15 والعظمى 25، ونواكشوط الصغرى 26 والعظمى 38.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم، فتبلغ درجات الحرارة المتوقعة فى أنقرة الصغرى 7 والعظمى 21، وإسطنبول الصغرى 15 والعظمى 21، وإسلام أباد الصغرى 18 والعظمى 31، ونيودلهى الصغرى 23 والعظمى 36، وجاكرتا الصغرى 24 والعظمى 29، وبكين الصغرى 15 والعظمى 23، وكوالامبور الصغرى 25 والعظمى 33، وطوكيو الصغرى 18 والعظمى 25، وأثينا الصغرى 18 والعظمى 26، وروما الصغرى 18 والعظمى 27، وباريس الصغرى 10 والعظمى 19، ومدريد الصغرى 14 والعظمى 20، وبرلين الصغرى 13 والعظمى 19، ولندن الصغرى 9 والعظمى 17، ومنتريال الصغرى 5 والعظمى 13، وموسكو الصغرى 6 والعظمى 13، ونيويورك الصغرى 12 والعظمى 18، وواشنطن الصغرى 14 والعظمى 21.