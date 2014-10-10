واشنطن سترسل فريقا عسكريا إلى تركيا في إطار الحرب على «داعش»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل فريقًا عسكريًا إلى أنقرة الاسبوع المقبل لإجراء محادثات مع تركيا التي لم تقرر الدخول في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وبحث موفدان خاصان، الخميس، في العاصمة التركية «إجراءات عاجلة وسريعة» لاتخاذها بشكل مشترك مع تركيا لوقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية.

واوضحا أن «فريقًا عسكريًا أمريكيًا سيتوجه إلى انقرة الاسبوع المقبل لمواصلة هذه المحادثات» على مستوى عسكري، حسب ما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جنيفر بساكي، في بيان.