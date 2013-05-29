اجتماع بين ريال مدريد وسان جيرمان يحدد مصير أنشيلوتي

فرنسا، (إفي): يعقد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اجتماعا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، بوجود الوكيل إرنستو برونزيتي مساعد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات، لتحديد مصير المدير الفني الإيطالي.

ومن المقرر أن تجتمع الأطراف الثلاثة لبحث موقف أنشيلوتي، الذي لا يخفي ريال مدريد رغبته في التعاقد معه، ومن جهة أخرى أكد سان جيرمان على تمسكه بالمدرب الإيطالي وهو ما زاد الموقف صعوبة.

وسيكون موعد الاجتماع المزمع عقده، يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، حيث سيحدد بعد معرفة نتيجة التحقيقات مع المدير الرياضي ليوناردو، بعدما دفع حكم بعد مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن اسم أنشيلوتي تكرر بقوة داخل وخارج أسوار النادي الملكي الذي يرحل عنه مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو حيث يعتبر المرشح الأبرز لخلافته.

وفي حال رحيل أنشيلوتي، قد يتولى ليوناردو منصب "المدير الفني الانتقالي" لمدة عام، لحين التعاقد مع مدرب آخر، والذي قد يكون الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي على حسب تقارير الصحافة، ولذلك ينتظر النادي معرفة العقوبة.

وشهد لقاء الفريق الباريسي أمام فالنسيان بداية الشهر الجاري، في الدوري المحلي الذي انتهى بالتعادل 1-1 وأجل احتفال باريس سان جيرمان بحسم اللقب، توترا كبيرا من جانب اللاعبين، خاصة بعد طرد المدافع البرازيلي تياجو سيلفا من صفوف فريق العاصمة.

وحاول ليوناردو الحديث مع الحكم بعد نهاية الشوط الأول، إلا أنه لم يعره أي اهتمام، ليتوجه بعد نهاية المباراة إلى غرفة الحكام، ويدخل في مشادة معه ويدفعه، قبل أن يتدخل مالك النادي القطري ناصر الخليفي.

ومن جانبه أكد المدير الرياضي البرازيلي أنه هو من تم الاعتداء عليه، مشيرا إلى أنه أثناء محاولة ابعاد مراقب المباراة له أثناء حديثه مع الحكم اصطدم البرازيلي به وهو ما تسبب في سوء الفهم، وهو ما نفاه المراقب.