داعية سلفي يتهم صناع مسرحية «دنيا حبيتي» بالاستهزاء بالدين

اتهم محمد سعد الأزهري، القيادي الدعوة السلفية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور 2012، صناع مسرحية «دنيا حبيتي» بالاستهزاء بالدين، وقال إن «المسرحية التي تحكي عن فترة حكم جماعة الإخوان، اتخذت طريق الابتذال والسماجة والاستهزاء ببعض الألفاظ والأسماء والمصطلحات الشرعية لتعبّر عن هذه الفترة، وكأن النقد لابد أن يكون عن طريق السفاهه وقلة الأدب»، بحسب قوله.

وأضاف في بيان له نشره الموقع الرسمي لحزب النور: «أحد الممثلين في هذه المسرحية يقول لآخر (أنا عايزُه قالع ملط بما لا يخالف شرع الله!) وآخر يسخر من زوجته فيقول لها متهكماً (أم مصعب رضى الله عنها!!) وثالث يسخر من زوجة أحد الأمراء مستخدماً حقيقة شرعية ألبسها ثياب السخرية والاستهزاء قائلاً: (الموز علينا حق!!)».

وتابع :«يجب على الرقابة على المصنفات التي تسمى فنية! بعمل تقرير يوصي بايقاف هذه المسرحية لأن فيها استهزاء بالدين، فقام المخرج جلال الشرقاوي بأحدث لطميات المسرح المصري حين اتهم أن الرقابة على المصنفات يوجد بها كثير من الدواعش، وتحدث عن ضرورة تطهير المصنفات من هذا الصنف الخطير وذلك لأنهم تجرأو على محمية سيادته الطبيعية والتى تبيح له باسم حرية الرأي والإبداع الفني والتعبير الرمزي لازدراء الدين بحجة وصف الحقيقة في عهد جماعة الإخوان!».

واستطرد: «أما مؤلف المسرحية فقد بدأ بالصراخ وتبعه بتصريح يعبر عن مستوى ضحل للغاية في الرد على تقرير الرقابة حيث قال: أن فكرة تكفير صناع عمل فني كارثة لم تحدث من قبل في تاريخ الرقابة!!».

وتهكم «الازهري»: «كأن نقد الإخوان أو غيرهم لابد أن يمر عن طريق التسفيه والاستهزاء بالدين!».

يذكر أن مسرحية (دنيا حبيبتي) للكاتب أيمن الحكيم، والمخرج جلال الشرقاوي، تحكي عن فترة حكم الإخوان لمصر.