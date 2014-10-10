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ولاية تكساس الأمريكية تعلن عزمها حرق جثة أول متوفى نتيجة الإصابة بالإيبولا

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ولاية تكساس الأمريكية تعلن عزمها حرق جثة أول متوفى نتيجة الإصابة بالإيبولا ولاية تكساس الأمريكية تعلن عزمها حرق جثة أول متوفى نتيجة الإصابة بالإيبولا

أرشيفية

أعلنت السلطات الصحية المحلية في ولاية تكساس الأمريكية أنه سيتم حرق جثمان الأمريكي إيريك دانكن الذي توفي نتيجة الإصابة بمرض الإيبولا.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الصحية للولاية كريستين مان، في تصريح لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية الخميس، إنه تم نقل الجثمان تمهيدا لحرقه، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد إعلان أية تفاصيل بشأن موعد أو مكان إجراء هذه العملية.

وتوفي دانكن ، الذي كان يخضع للعلاج بمستشفى برسبتيريان في مدينة دلاس بولاية تكساس الأمريكية ، أمس الأربعاء بعد أن فشلت العلاجات التجريبية في القضاء على الفيروس الفتاك.

وكانت السلطات الصحية في تكساس قد أعلنت قبل يومين تدهور الحالة الصحية لدانكن، الذي كان يخضع للعلاج منذ الـ28 من الشهر الماضي.

وذكرت السلطات، أن كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصاب، الذي قدم من ليبيريا، لم تظهر عليهم أي من عوارض الإصابة بالفيروس.

وكان خمسة أمريكيين، قد أصيبوا بالفيروس خلال زيارات قاموا بها إلى مناطق في غرب إفريقيا، وفيما تعافى بعضهم، يتعالج أحدث المصابين وهو مصور صحفي مستقل يعمل لحساب “إن بي سي” الأمريكية، في ولاية نبراسكا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أفادت الأربعاء الماضي، بأن 3439 شخصا في غرب إفريقيا من أصل 7478 أصيبوا بالمرض لقوا مصرعهم جراء إيبولا، معظمهم في سيراليون وغينيا وليبيريا ونيجيريا والسنغال.

أ ش أ

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