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صلاح والنني أبطال الدوري السويسري مع بازل

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صلاح والنني أبطال الدوري السويسري مع بازل صلاح والنني أبطال الدوري السويسري مع بازل

توج بازل بلقب الدوري السويسري بعد فوزه على يانج بويز في مباراة الجولة الـ35 قبل الأخيرة بهدف، وذلك في وجود الدوليين المصريين محمد صلاح، ومحمد النني

وحصل بازل على لقبه الـ16 قبل جولة من النهاية وبات الفارق ثلاث نقاط مع جراسهوبرز الوصيف.

أما فارق الأهداف فيصب في صالح بازل بـ16 هدفا، ويتعين على جراسهوبرز تعويض هذا الفارق في مباراة واحدة، مع هزيمة بازل، وهو ما يجعل الأمر مستحيلا.

ويحتكم الفريقان بعد ذلك إلى المواجهات المباشرة، إذا تساوى فارق الأهداف وهو ما يصب في صالح بازل أيضا.

واشترك محمد صلاح في الدقيقة 60، ولحق به زميله محمد النني في الدقيقة 76.

وحصل بازل على ركلة جزاء في الدقيقة 55 والتي تقدم فابيان فراي لتسديدها وحصد النقاط الثلاثة التي منحت اللقب لبازل بعد رفع رصيده للنقطة 69.

وشهدت المباراة حصول ماركو بوركي مدافع يانج بويز على بطاقة حمراء في الدقيقة 73 بعد دقيقة واحدة من حصوله على انذار نتيجة عنفه تجاه لاعبي بازل.

ولم يبدأ مورات ياكين المدير الفني لبازل بمحمد صلاح والنني وأبقاهما على مقاعد البدلاء، وفضل الدفع بالجناح المصري في الشوط الثاني للاعتماد على انطلاقاته.

بينما أشرك النني في أخر ربع ساعة لتأمين تقدمه، والذي منحه لقب الدوري السويسري.

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