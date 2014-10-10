جمعية الإمارات لمتلازمة داون تنظم ملتقى أسرياً غداً

تحت رعاية معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، تنظم جمعية الإمارات لمتلازمة داون الملتقى السنوي الثامن لأسر ذوي متلازمة داون، الذي يعقد تحت شعار «مجتمعي مكان آمن لذوي متلازمة داون»، وذلك صباح غد في فندق شانغريلا دبي.

صرحت بذلك سونيا السيد أحمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وقالت الهاشمي: سيناقش الملتقى العديد من القضايا والمواضيع الهامة التي تهم أسر ذوي متلازمة داون.

أربعة محاور

وكشفت الهاشمي عن المحاور الأربعة الرئيسة، التي اعتمدها مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الأخير لبرنامج الملتقى السنوي الثامن لأسر ذوي متلازمة داون.

المحور الأول: تحديات الدمج التعليمي لذوي متلازمة داون- وسيناقش أدوار كل من المؤسسات التالية: دور وزارة التربية والتعليم لتحقيق الدمج التعليمي لذوي متلازمة داون في المدارس الحكومية، وسيقدم ورقة في ذلك أمل محمد القحطاني رئيسة قسم الموهبة والتفوق في الوزارة، عن دور هيئة المعرفة في دبي لتحقيق الدمج التعليمي لذوي الإعاقة في المدارس الخاصة وستقدم ورقة في ذلك فاطمة بالرهيف مديرة جهاز الرقابة المدرسية في الهيئة، دور إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية في تحقيق دمج ذوي متلازمة داون في الحضانات، وستقدم ورقة في ذلك موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بالوزارة.

أما المحور الثاني للملتقى فخصص حول امتيازات ذوي متلازمة داون التي تقدمها الجهات الرسمية ويتضمن مناقشة أوراق العمل التالية: واقع الأشخاص من متلازمة داون بدولة الإمارات يقدمها روحي عبدات بإدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، ورقة «الامتيازات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع لذوي متلازمة داون لبطاقة سند»، وستقدمها الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد بن صقر القاسمي مديرة إدارة الرعاية والدور الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي.

امتيازات

وخصص المحور الثالث حول دور جمعية الإمارات لمتلازمة داون تجاه الأسر، وذلك بورقة بعنوان «امتيازات ذوي متلازمة داون بجمعية الإمارات لمتلازمة داون»، وسيقدمها المهندس أسامة هاشم الصافي أمين السر العام، كما سيناقش فن تعامل الأسر مع ذوي متلازمة داون في مرحلة الاكتشاف للبروفيسورة إيمان جاد عميدة كلية التربية بالجامعة البريطانية بدبي مستشارة الجمعية.

أما المحور الرابع والأخير فخصص للورش التدريبية لتنمية المهارات، حيث ستقام ورشة « فنون التربية الإيجابية لذوي متلازمة داون» بإشراف الدكتورة المتطوعة بالجمعية ندى جميل البدري- ورشة «تدريبات النطق» لإسماعيل خضري أخصائي النطق بالجمعية- ورشة « التأهيل الوظيفي» لأحمد الخطيب أخصائي العلاج الوظيفي بالجمعية وورشة «التأهيل الطبيعي» لأنس جبر أخصائي العلاج الطبيعي.

350

يشارك في هذا الحدث أكثر من 350 شخصاً يمثلون جميع أسر ذوي متلازمة داون ومراكز وأندية ذوي الإعاقة بالدولة وكبار الشخصيات والمهتمين بهذه الفئة.

ويضم مجموعة من المحاور النفسية والاجتماعية لذوي متلازمة داون تتبعها ورش للأسر تخص البرامج التأهيلية.