«لاند كروزر» لكبار الشخصيات في تاكسي دبي

وقّعت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات اتفاقية مع شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات تويوتا بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتزويد أسطول مركبات خدمة تاكسي كبار الشخصيات بمركبتين جديدتين ذات الدفع الرباعي باللون الأسود من نوع تويوتا لاند كروزر بمطارات دبي بهدف تقديم خدمات متميزة لمتعامليها في إطار سعيها لرفع نسبة رضاهم إلى 82% خلال هذا العام.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توفير مركبات متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم في أي من مطارات الدولة، الأمر الذي يوفر تجربة فاخرة فريدة من نوعها لكل من السيّاح والمقيمين. وتأتي إضافة هذه النوعية من المركبات بالتوافق مع التوجهات الحكومية لتشجيع طرح وتبني الأفكار المبتكرة والجديدة، الهادفة إلى ترسيخ المكانة الرائدة للإمارة وتميزها في تقديم خدمات رفيعة المستوى وذات معايير عالية الجودة.

حيث تم تسليم المركبات خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة في مطارات دبي بحضور المهندس أحمد السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وجون ويليامز، مدير إداري، الفطيم للسيارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وأشار المهندس أحمد السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: « إلى أن المؤسسة تطبع بصمة جديدة في خدماتها المتميزة لمختلف متعامليها، لتبرهن للجميع مساعيها الرامية لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية «الريادة في خدمات توصيل الركاب» من خلال إضافة مركبات ذات الدفع الرباعي في خدمتها المتميزة «خدمة كبار الشخصيات» في مطارات دبي في إطار سعيها لفتح آفاق جديدة، وإرساء اتجاهات حديثة في تقديم خدمات بمعايير عالية الجودة، تعزز صورة إمارة دبي وترتقي بها بما ينسجم مع طموحات وخطط قيادتنا الرشيدة».

إنجاز

وأكد السويدي: إن انضمام سيارات لاند كروزر إلى أسطول المؤسسة وخاصة في خدمة تاكسي كبار الشخصيات يعد إنجازا من خلال طرح منتج جديد في قائمة خدماتنا المختلفة التي تدشنها اليوم المؤسسة بالتعاون مع إحدى شركائها الاستراتيجيين وهي «الفطيم للسيارات» ومطارات دبي والتي كانت وعلى الدوام من الركائز الهامة في دعم المؤسسة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، كما يعد دليلاً ملموساً على جهودنا المتواصلة لتوفير خدمة مواصلات متميزة للمتعاملين بمختلف فئاتهم.

وأضاف إنه سيتم تدشين مركبتين في المرحلة الأولى في خدمة تاكسي كبار الشخصيات ويمكن الطلب من مطارات دبي مباشرة أو عن طريق مركز الحجز والتوزيع من خلال الاتصال على الرقم 2080808-04 حيث تبدأ تسعيرة فتح العداد في المطار بـ 50 درهماً ومن خلال مركز الحجز والتوزيع بـ50 درهماً.