زيادة التأشيرات 17 % إلى 3.2 ملايين في النصف الأول

زاد عدد التأشيرات التي اصدرتها الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب في دبي خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 17% وبلغ عددها (3.200707) تأشيرة .

وأثنى اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على الجهود المبذولة والملموسة في قطاع أذونات الدخول والإقامة كون ما حققه قادة القطاع خلال الفترة السابقة كفيلة بأن يكونوا مرجعاً حقيقياً لباقي المؤسسات التي تشابهها في العمل الذي يقومون به، وأكد لهم على الاهتمام بالعنصر البشري حيث إنه من أهم مقومات نجاح الإدارة ككل.

جاء ذلك خلال جولة التدقيق والمراجعة لقطاع أذونات الدخول والإقامة، وذلك ضمن سلسلة من الجولات التدقيقية على جميع قطاعات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والتي تهدف إلى تعزيز الأداء والكفاءة عند الموظفين والاطلاع على أهم المنجزات التي تم تحقيقها خلال عام كامل والوقوف على أهم العقبات التي تواجه أي قطاع لتذليل الصعوبات وحلها.

واستهل اللواء المري الجولة بالترحيب بالجميع بعدها استمع لشرح تفصيلي عن أهم منجزات القطاع وذلك من خلال عرض تقديمي قدمه النقيب حمد بن ثالث وبدأ بذكر نسبة أعداد العاملين في القطاع حيث إن عدد الإناث يزيد بنسبة 52 بالمئة مقارنة بالذكور الذين يبلغ عددهم 48 بالمئة.

وبالمقارنة الانتاجية لإدارة أذونات الدخول حيث شهدت الإدارة ارتفاعا في معدل الانتهاء من معاملات التأشيرات بأنواعها مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع بمعدل 60 بالمئة، وأما نسبة إنجاز الخطط التشغيلية في الإدارات فبلغ في إدارة أذونات الدخول بنسبة 87 بالمئة وفي إدارة المنشأة 86.89 بالمئة وفي إدارة الإقامة 72 بالمئة.

رضا المتعاملين

وأما عن نسبة رضا المتعاملين فبلغ ارتفاعا ملحوظا حيث شهدت إدارة المنشأة ارتفاعا بنسبة 83.57 بالمئة وإدارة الإقامة 80.79 بالمئة وإدارة أذونات الدخول 80.53 بالمئة، وأثناء تقديم العرض قام المقدم خالد سالمين نائب مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة بتقديم مقترح باستحداث قسم الخدمات الإلكترونية الذكية لإدارتي أذونات الدخول والإقامة وذلك نظراً لما تشهده دولتنا الحبيبة من زيادة في أعداد الزوار والمقيمين والذي بدوره يحتم علينا مواكبة أحدث التقنيات والبرمجيات في هذا المجال لتسهيل وتسريع الإجراءات للمتعاملين، وبناء عليه أمر اللواء المري بسرعة تنفيذ المقترح.

وتم تفعيل إجراءات المنشأة والخدمة الذكية في المراكز الخارجية، وزيادة عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين وذلك من خلال استحداث كاونترات خدمة جديدة مثل كاونتر حاملي بطاقة ذخر بإدارة الإقامة وفتح مكاتب طباعة قسائم الإقامة بشركة زاجل، بالإضافة إلى تقديم التأشيرة الذكية للمراجعين بحيث يستطيع المتعامل تقديم الطلب عن طريق الهاتف وإنهاء معاملته والحصول على رمز شريطي (باركود) بدلاً من طباعة إذن الدخول وتسليمه كمستخرج ورقي لمأمور الجوازات عند القدوم لأرض الدولة، وتم أيضا تقديم خدمات عبر الموقع الإلكتروني للشركات حيث يعمل النظام على مدار اليوم ويتيح تقديم الطلبات ودفع الرسوم وإنهاء المعاملات دون عناء الوصول إلى الإدارة وبلغ عدد مستخدمي هذه الخدمة 3.677.000 خلال عام 2013.

ربط إلكتروني

وتم أيضا إيجاد ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية بحيث تتيح للمتعامل إجراء معاملاته وتقديم الفحص الطبي، وطلب تصريح العمل إلكترونيا دون طباعة الأوراق وتقديمها للإدارة، بما يوفر على الإدارة وقتاً وجهداً، ولضمان سلامة بيانات المعاملات، مثل خدمة (تكامل) مع هيئة الصحة والقيادة العامة لشرطة دبي، وخدمة (تبادل) مع وزارة العمل وكذلك ربط بطاقة المنشأة مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودائرة الأراضي والأملاك (إيجاري).

وتم توفير كل التسهيلات للمتعاملين خلال الأعياد والإجازات رسمية من خلال مناوبات المراكز الخارجية وتوفير الدعم لقسم (خدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمطار دبي مبنى 3) على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع قطاع المنافذ الجوية، وضمن سياسة تفعيل الشراكة الاستراتيجية فقد تم افتتاح أقسام ووحدات خدمة خارجية في قسم نايف وحدة النخبة ووحدة رجال الأعمال بالبرشاء.

وتمكن أيضا قطاع أذونات الدخول والإقامة بتحقيق المركز الأول خلال عام 2013 للمشروع الحكومي المتميز تسكين ضمن جائزة سفراء التميز الدورة الرابعة والمركز الثاني لأفضل فريق عمل متميز لجنة تحديد صلاحية المنشأة بالإضافة إلى تكريم عدد (19) موظفاً من القطاع في نفس الدورة.

حضر الجولة التفتيشية اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام والعميد عوض العويم الحميري مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية وكبار الضباط في قطاع أذونات الدخول والإقامة.

إحصائية المعاملات لقطاع أذونات الدخول والإقامة خلال الثلاثة أرباع العام 2014.

المعاملات العدد

الإقامة 1,894,300

أذونات الدخول 956,479

بطاقة المنشأة والمندوبين 128,730

المجموع 2,979,509