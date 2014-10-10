«أدنوك» تخفض أسعار أسطوانات الغاز في المناطق الشمالية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» عن تخفيضها لأسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال سعة 25 رطلاً في محطاتها بالمناطق الشمالية بما في ذلك إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك اعتباراً من أمس.

وبموجب هذا التخفيض، توفر «أدنوك للتوزيع» أسطوانات الغاز المسال سعة 25 رطلاً بسعر جديد قدره 40 درهماً إماراتياً مقارنة مع سعر بيعها السابق والبالغ 41 درهماً.

وصّرح خالد هادي، نائب الرئيس لدائرة التسويق والاتصال المؤسسي في «أدنوك للتوزيع»: «تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزامنا في أدنوك للتوزيع تجاه مستهلكي اسطوانات الغاز في المناطق الشمالية المتمثل بمواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز، حيث إن أسعار هذا المنتج تخضع للتغيير وفقاً لتغير أسعار الغاز العالمية».

وأضاف هادي: «نحن نسعى على الدوام إلى تطوير خدماتنا بما يتناسب مع الطلب المتزايد على الاسطوانات وتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستهلكين. ومن شأن هذه الخطوات أن تصب في صالح خدمة المواطنين وتلبي احتياجات السوق في المناطق الشمالية بأسعار مدروسة».

وتوفر «أدنوك للتوزيع» يومياً ما يزيد على 3 آلاف أسطوانة غاز بسعة 25 رطلاً في محطاتها في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة التي تستقبل عملاءها على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع. ويمكن للمستحقين الحصول على الأسطوانات المدعومة من خلال بطاقة رحال «إ غاز» التي تصدرها الشركة من مكتبها في الشارقة أو من خلال مراكز إصدار البطاقة المتوفرة في العديد من محطات أدنوك الخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.