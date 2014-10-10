القمة العربية الأميركية تمنح خلف الحبتور جائزة «إنجاز العمر»

كرّمت القمة العربية الأميركية للتجارة والتعاون والمجتمع (C3) خلف أحمد الحبتور، رجل الأعمال وفاعل الخير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بتسليمه جائزة «إنجاز العمر»، تقديراً لمساهمته طويلة الأمد في تحقيق السلام والازدهار الإقليمي وبصماته الواضحة في الجانب الإنساني وإرساء قاعدة تفاهم أفضل بين الشرق والغرب، وذلك في مؤتمر القمة السنوي الذي يعقد في نادي الأمم المتحدة في نيويورك، ويمتد على مدار يوم كامل.

وفي خطابه الرئيسي، حاز الحبتور إعجاباً كبيراً من الحضور، وذلك من خلال العرض المميز الذي قدمه لنموذج الشراكة السياسية لدول الشرق والغرب والذي يحترم التقاليد العربية ويحتفي بنجاحات الحكم، بدلاً من السعي إلى تطبيق نماذج غربية باستخدام حل «مقاس واحد يناسب الجميع».

تناقض

ومن خلال استعراضه التناقض بين النماذج الغربية ونظام الحكم في دولة الإمارات الذي انعكس بدوره على تحقيق نمو هائل في الدولة، قال الحبتور: «إننا في دولة الإمارات حظينا بقادة يمكننا الوصول إليهم ومناقشة شؤوننا المختلفة معهم مباشرة. بالمقابل، نرى أن القادة في الدول التي تدعي الديموقراطية بعيدون عن شعوبهم الذين من المفترض أن يكونوا قريبين منهم ويتعرفوا على احتياجاتهم ومتطلباتهم.»

تطبيق حقوق الإنسان

واستناداً إلى نظرته بإمكانية الوصول إلى أفضل تطبيق لحقوق الإنسان في العالم، أكمل الحبتور حديثه قائلاً:«إن قادتنا في دولة الإمارات قريبون من أفراد شعبهم، حيث يحرصون دائماً على تلبية احتياجاتهم ومشاركتهم الآراء وتبادل الأفكار التي فيها مصلحة المجتمع، ويتعدى ذلك اهتمامهم أيضاً بالمقيمين على أرض الدولة. إن قادتنا هم مثال يحتذى على اهتمامهم بالناس على اختلاف أديانهم وأعراقهم وألوانهم؛ إنهم يمثلون المعنى الحقيقي للإنسانية.»

جائزة

وقد منح الحبتور تقديم جائزة «إنجاز العمر» تقديراً لمساهمته طويلة الأمد في تحقيق السلام والازدهار الإقليمي وإرساء قاعدة تفاهم أفضل بين الشرق والغرب. وقدم الدكتور جون ديوك أنتوني، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات العربية-الأميركية، والضيف المتحدث وعضو الكونجرس الأميركي السابق بول فندلي الجائزة إلى الحبتور.

سفير دولتي

وفي تعليق له على نيله الجائزة، قال الحبتور في خطابه الرئيسي: «أفخر لكوني سفيراً لدولتي في العالم. لقد كنت دائماً مدركاً لأهمية جسر الهوة في العلاقات بين الشرق مع الغرب، وإيجاد أوجه تشابه وتقارب وإذابة الاختلافات بين الثقافات.»

وأضاف: «إنني أدرك أن المشروع قد لا يحقق نجاحاً من أول مرة لكننا سنواصل المحاولة حيث إن تجربة كل الوسائل الممكنة للنجاح قضية مهمة بالنسبة لنا.»

نموذج إنساني

أثنى رانسل بوتر، المؤسس والمدير المشارك في القمة العربية الأميركية للتجارة والتعاون والمجتمع (C3)، على الحبتور قائلاً: «نتشرف باستضافة الحبتور في القمة لهذا العام. إن الحبتور يمثل نموذجاً لرجل الأعمال المتفاني في عمله والحريص على مد يد العون والخير والبذل في العطاء دون حدود. وبالتالي، فإنه منحه جائزة "إنجاز العمر" ما هو إلا تكريم بسيط لبصماته الواضحة في الجانب الإنساني. وقد حمل خطاب الحبتور في طياته ملخصاً لمناقشاتنا اليوم من خلال استخلاصه المحاور الهامة للتعاون الثقافي والطريقة التي يمكننا من خلالها ترسيخ حقوق الإنسان للجميع».

وأعقب عرض الحبتور، نقاش بين مجموعة من المتحدثين والوفود الحاضرة للقمة تناولت القضايا العربية الأميركية.