علماء وأساتذة جامعات عالمية: المملكة تقود العالم الإسلامي للريادة

أشاد عدد من دعاة العالم الإسلامي وممثلي الجامعات العربية والإسلامية والأكاديميين المتابعين والمشاركين والمستفيدين من الخدمات الكثيرة والمتواصلة والرائعة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز –حفظهم الله- للعناية بالحجاج منذ وصولهم للمنافذ الجوية والبرية والبحرية وحتى مغادرتهم إلى بلادهم تحفهم عناية الله تعالى والرعاية الشاملة من قطاعات الدولة.

وأشادوا بالمشاريع العملاقة والتوسعة الضخمة غير المسبوقة التي تنفذ حاليا في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي تصب في مصلحة الحجاج والمعتمرين.

وأعرب الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور خالد القريشي، عن شكره وتقديره للخدمات التي قدمتها المملكة لضيوف الرحمن بمتابعة وتوجيه كريم وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

وأكد أهمية وضرورة استفادة الحجاج من تلك البرامج المفيدة منذ وصولهم للمملكة وحتى موعد مغادرتهم إلى بلادهم.

فيما أثنى الدكتور ناصر الهويمل عن اعتزازه بما تقدمه المملكة من خدمات كبيرة وجليلة لضيوف الرحمن وعناية الدولة السعودية بخدمة المسلمين مؤكدا بان مشاركاته طوال السنوات الماضية فرصة عظيمة مكنته مع زملائه من القيام بالواجب العظيم تجاه ضيوف الرحمن جنباً إلى جنب مع أبناء الوطن من قطاعات الدولة المختلفة المكلفين بخدمة الحجاج.

ومن دولة أفغانستان أعرب الدكتور محمد بلال محمد أمين عن شكره تقديره لحكومة المملكة على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة السعودية لطباعة وترجمة ونشر القرآن الكريم وعلومه والتعريف بالسنة النبوية والتعريف بعلوم الدين والقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق مشيرا إلى أن غالبية الحجاج حصلوا على المعلومات المتنوعة والتوعية المختلفة عن رحلة وعلوم المناسك قبل قدومهم إلى المملكة عبر البرامج التلفزيونية الرائعة والمتنوعة التي عرضت من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية العربية والإسلامية بلغات مختلفة وبجودة عالية ودقة واحترافية واضحة، وأكد أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية وجامعة القصيم وجامعة الملك سعود من المشاركين في توعية الحجاج لهذا العام الدكتور احمد بن عبدالرحمن القاضي والدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي والدكتور خالد ين عبدالعزيز الباتلي والدكتور عبدالله بن عمر السحيباني والدكتور بدر بن ناصر البدر والدكتور عبدالله الصامل والدكتور خالد بن عبدالله المصلح والدكتور عبدالله بن إبراهيم اللحيدان والدكتور عبدالله السلمي والدكتور راشد الزهراني والدكتور محمد بقنه الشهراني والدكتور محمد بن سرار اليامي والدكتور زيد الزيد والدكتور عبدالعزيز العسكر بأن ما شاهدوه في هذا العام من برامج كثيرة ومتنوعة ومبسطة تؤكد حاجة المسلمين لمعرفة دينهم من خلال الإعلام كوسيلة سريعة ومطلوبة ومتاحة للتوعية وتؤكد وقدرة وعناية الوزارة ودعاة التوعية في الحج لتطوير برامجهم وأعمالهم مؤكدين سعادتهم البالغة بعد مشاركتهم في تنفيذ خطة توعية الحجاج لهذا العام ومن تركيا قدم الداعية الإسلامي ادم ادييل والداعية الدكتور محمد زبدي زيني واحمد شوقي من اندونيسيا والدكتور محمد يعقوب وجواد إجفالي من فرنسا والدكتور سفيان عبدالله عبدالعزيز من نيجيريا والدكتور عبدالله المرابط من بلجيكا والدكتور عبدالله عبدالرحمن السليتي وبشير ذوا لفقار ففوري ومارك ستيفن من بريطانيا والدكتور إبراهيم يعانق يون نفي الدين حسيني من الصين والشيخ حسن إبراهيم برماله من كينيا والبروفسور سفيان سير جار من هولندا والدكتور حسن محمد معين الدين، والدكتور عبداللطيف ساجد من باكستان ورفع الجميع شكرهم وتقديرهم للدولة السعودية وقيادتها ورجالاتها وأبنائها وبكل صدق لقد جئنا مع الحجاج مرشدين لهم من بلادنا بعد إن علمناهم هناك في بلادنا بصفتنا من دعاة وزارة الشؤون الاسلامية في بلداننا ونعمل مع الملحق الديني في سفارات المملكة في بلادنا منذ إن تخرجنا من الجامعات السعودية والتحقنا للعمل في منظومة الدولة السعودية لخدمة الدين وتوعية المسلمين طوال العام ووننعم بالحج مرشدين للحجاج في كل عام للترجمة وتصوير وتسجيل البرامج الإعلامية المخصصة لتوعية ضيوف الرحمن ضمن منظومة الدولة لخدمة الحجاج ولقد استمتعنا بالعمل وشاهدنا هذه الخدمات الجليلة التي جاءت لتؤكد حجم عناية المملكة بتقديم الأفضل من الخدمات والشامل من المعلومات لتحقيق راحة الحجاج وأمنهم وسلامتهم التي تكتمل بأغلى الهدايا من خادم الحرمين الشريفين الشريف الذي أمر بان يقدم لكل حاج مغادر لبلاده نسخة من المصحف الشريف أثمن هدية على وجه الأرض يقدمها للحجاج قائد المملكة ومليكها المحبوب الذي يتميز بمحبته ومزيد عنايته بأبناء المسلمين وهو القريب من قلوب المسلمين انه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله، مؤكدين بان هديته أغلى هدية يمكن إن تفدم لحجاج بيت الله الحرام الذين يرفعون لكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ للمسلمين هذا القائد المخلص القوي الأمين الذي يبذل جل الوقت وأقصى درجات الجهد ويبذل المال بلا حدود لخدمة الإسلام والمسلمين سائلين الله تعالى إن يبارك في أعمال الملك الصالح وان يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه، موضحين بأن المصحف الهدية تأكيد صادق من ملك مخلص يعبر عن حبه للمسلمين بشكل عملي ويشير لمكانة كتاب الله في قلبه ويبرز عمق المحبة التي يكنها الملك عبدالله لضيوف الرحمن الوافدين من كل فج عميق لأداء فريضة والحصول على حاجتهم من علوم قرآنية ومن السنة النبوية التي يتم توزيعها بعشرات الملايين من المطبوعات النافعة التي توزع بلغات العالم بالمجان.. من جانبه شكر مستشار وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج الشيخ طلال بن أحمد العقيل هذه النخبة من العلماء والمفكرين على شعورهم ومحبتهم وتعبيرهم الصادق الأصيل وإشادتهم بجهود المملكة المقدمة لضيوف الرحمن ومنها برامج توعية الحجاج التي بشكل متواصل من خلال التدريب في برامجها ورفع قدرات المشاركين في تنفيذ خطتها لتوعية الحجاج بتوجيهات كريمة من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يسعى ويوجه الجميع للسعي نحو التطوير والتبسيط لغرس مفهوم نشر ثقافة المناسك ورفع مستوى الأداء في جميع أعمال الوزارة بالتزامن مع التطور الملحوظ في جميع برامج وخدمات قطاعات الدولة ومنها المشاريع والخدمات المتصلة برحلة الحج وهي فعلا خدمات تستحق الشكر والتقدير لكل من يشارك في تنفيذها، مشيرا إلى أن جميع اللجان المشاركة في تنفيذ خطة توعية الحجاج لهذا العام قامت بالدور المطلوب منها وحققت نتائج مأمولة رصدناها بعناية متطلعين لزيادة مساحتها في قادم السنوات للوصول للهدف الرئيس الذي حددته الوزارة لخدمة الحجاج وتوعيتهم بالمناسك من خلال مسارين، الأول التوعية المباشرة عبر الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة والإجابة والرد على استفسارات الحجاج عبر خدمة الهاتف المجاني، والثانية من خلال الرد المباشر عن طريق الدعاة العاملين في الميدان ومن خلال خطباء الجمعة في هذا الجانب و توعيتهم لحجاج الداخل وبيان الحكم الشرعي للحج دون تصريح والتحذير من المخالفات النظامية بأي شكل من الأشكال ومنها الظواهر السلبية المرفوضة التي لها علاقة بالسلوكيات الخاطئة التي تتنافى مع مفهوم الحج المبرور الخالي من الذنوب والمعاصي وفي مقدمتها ظاهرة الافتراش المرفوضة بكافة المعايير والمقاييس، وترسيخ المعاني الحقيقية لمفهوم حكم التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من ولي الأمر وسلبيات مخالفة هذا المفهوم الحضاري بما يساهم في تسهيل رحلة الحج لضمان سلامة الحجاج، والمسار الثاني يتم عبر التوعية غير المباشرة عبر تكثيف البرامج الدعوية والتعليمية من خلال وسائل الإعلام والإعلان و عدد كبير من البرامج التلفزيونية والإذاعية والنشرات الصحفية للتوعية بالمناسك والتحذير من المخالفات وتجنب الظواهر المسببة للمزاحمة والمشاحنة والمدافعة وغيرها من الأعمال ذات الآثار والنتائج السلبية على الصحة والسلامة ولذلك ينبغي على الجميع أن يتجنبوا المحظورات والممنوعات ويتقيدوا بالأنظمة و التعليمات وان يتعرفوا على أحكام المناسك وكيفية أداءها في هدوء وسكينة مع تجتنب مخالفة هذه الإعمال البعيدة عن أخلاق المسلمين والمجانبة للصواب والبعيدة عن تعليمات السنة النبوية التي تحث الجميع لزيادة نسبة التراحم والترابط والتعاون على البر والتقوى في كافة المعاملات والتعاملات واجتناب المكدرات والذنوب والمعاصي بأنواعها وأشكالها طوال الوقت وفي رحلة الحج بوجه خاص، وقال العقيل نشكر كل من شكروا قيادتنا الرشيدة الشكر ونبادلهم الحب بالتقدير وخاصة هذه النخبة من المسئولين والعلماء والمفكرين في الدول الإسلامية مؤكدين للجميع بان وزارة الشؤون الإسلامية نفذت خطة توعية الحجاج وفق مراحل متتالية شارك في تنفيذها فريق عمل كبير ومتعلم وعالم ومثقف وفني وتقني من أبناء هذا الوطن الذين قدموا أفضل ما تعلموه لخدمة الحجاج طمعا في الأجر والثواب من الله تعالى مواكبين للنهضة الشاملة على كافة الأصعدة في الخدمات المقدمة من جميع قطاعات الدولة الأمنية والصحية والإدارية وخدمات الإعاشة والمواصلات والتقنية والاتصالات ومنها خدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن ضمن المنظومة المترابطة من قطاعات الدولة لضيوف الرحمن، مؤكداً حرص المؤسسات الحكومية والأهلية وجميع أبناء الوطن على تقديم ألأفضل والأجمل والأكمل لتحقيق راحة الحاج وخدمته خلال رحلته المباركة مقتدين بولاة الأمر الكرام الذين جعلوا وفرغوا ووجهوا جميع إمكانات الدولة المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن طمعا في رضا الرحمن وطلب مغفرته والأجر والثواب، تحت الإشراف المباشر والرعاية الكاملة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية حفظهم الله وبمتابعة متواصلة على مدار الساعة من من كافة المسئولين في قطاعات الدولة.