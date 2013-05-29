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سفير مصر بإثيوبيا: لا يمكن لأحد أن يفرض على المصريين أمرا واقعا

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سفير مصر بإثيوبيا: لا يمكن لأحد أن يفرض على المصريين أمرا واقعا سفير مصر بإثيوبيا: لا يمكن لأحد أن يفرض على المصريين أمرا واقعا

كتب : فاطمة النشابي منذ 19 دقيقة

قال السفير محمد إدريس، سفير بدولة إثيوبيا، إنه لا يمكن لأحد أن يعمل على تعطيش الشعب المصري أو أن يفرض عليه أمرا واقعا.

وتابع إدريس، في اتصال هاتفي مع برنامج مصر الجديدة، على قناة الحياة 2، مع الإعلامية الدكتورة نائلة عمارة، أن الخطوة التي أعلنتها الإثيوبية لن تؤدي إلى إنقاص المياه التي تصل إلى مصر، وأكد أنه تم نقل حالة الفزع الموجودة في الشارع المصري من وراء خطوة بناء سد النهضة إلى الجانب الإثيوبي، مشيراً إلى أن الحكومة الإثيوبية أكدت لنظيرتها المصرية عدم تأثير سد النهضة على حصتها في النيل.

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