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مدير شرطة الباحة يزور الجندي الشمراني

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مدير شرطة الباحة يزور الجندي الشمراني مدير شرطة الباحة يزور الجندي الشمراني

     قام مدير شرطة منطقة الباحة اللواء مسفر سفير الخثعمي يرافقه مدير العلاقات العامة المقدم بندر عبدالهادي بزيارة الجندي أول محمد صامل الشمراني الذي تعرض لحادث دهس في نقطة تفتيش بمحافظة العقيق.

وكان في استقبالهم المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباحة الدكتور غرم الله عبدالله سدران واستمع الجميع لشرح عن حالة المريض والتقوا بعائلة المصاب ونقلوا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة ومدير الأمن العام وتمنى الجميع للمريض الشفاء العاجل.

وتعرض الجندي الشمراني لحادث دهس باحدى نقاط التفتيش واصيب بإصابات بين المتوسطة والخطيرة وكذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث نتيجة تعرضها للانقلاب.

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