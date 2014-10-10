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قنصل المملكة في جنيف يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

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    رفع القنصل العام للمملكة العربية في جنيف صلاح بن عبدالله المريقب باسمه ونيابة عن منسوبي القنصلية السعودية في جنيف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية - حفظهم الله جميعاً - بمناسبة نجاح أعمال حج هذا العام 1435ه، وتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال المريقب، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن هذا النجاح الذي يضاف إلى سجل النجاحات المشرفة للمملكة العربية السعودية، لم يأتِ إلا بفضل الله تعالى ثم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأكمل، وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيراً إلى أن هذا ليس بغريب على قائد نذر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين وجعل نفسه خادماً للحرمين الشريفين.

وأكد المريقب أن الدولة استنفرت مختلف أجهزتها وقطاعتها ذات العلاقة بالحج في عمل بشري دؤوب وجهد كبير مستمر، وسخرت كل الإمكانات المادية والبشرية وذللت كل العقبات حتى أصبحت تجربة المملكة العربية السعودية في إدارة الحشود مثار إعجاب العالم أجمع. وسأل المريقب الله العلي العظيم أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء، وأن يقبل من الحجاج حجهم ويشكر سعيهم ويغفر ذنبهم.

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