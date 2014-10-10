سجون المنطقة الشرقية تعرض منتجات نزلائها بمهرجان الدوخلة

بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة من قبل مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد سعد بن محمد العتيبي افتتح محافظ القطيف خالد الصفيان المعرض الخاص بمنتجات نزلاء ونزيلات سجون المنطقة الشرقية والمقام بمهرجان الدوخلة العاشر ببلدة سنابس.

وقد حضر الحفل عدد من منسوبي السجون يتقدمهم مدير إدارة الإصلاح والتأهيل العميد فلاح بن عصمان العايش، ومدير إدارة سجن محافظة القطيف العقيد ناصر بن فهد التميمي. وبرعاية من المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بسجون المنطقة الشرقية (بصيرة)

وأوضح المشرف على المعرض محمد البدر بأن هذه المشاركة هي الرابعة التي يشارك بها نزلاء ونزيلات سجون المنطقة الشرقية في مهرجان الدوخلة 10 ضمن خيمة الدوائر الحكومية.

حيث بدأ المعرض الأول في عرض منتجات وأعمال النزلاء منذ العام 1432 ه والذي كان باكورة انطلاق هذا المعرض وصنف الاول من نوعه في ذلك العام والذي يعكس ما وراء اسوار السجون من ابداعات وافكار ومواهب لما لذلك من أثر إيجابي على النزيل او النزيلة كما انهم يستثمرون اوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

يعرض المعرض مجموعة منتقاة من اعمال النزلاء والنزيلات في قسمين نسائي ورجالي تشمل الصناديق الخشبية والابواب والنوافذ واعمال الكروشية والاكسسوارات النسائية واللوحات الفنية والتشكيلية ويستمر المعرض حتى نهاية المهرجان يوم الأحد المقبل.