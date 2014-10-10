ضبط 3 عناصر إخوانية خطرة بتهمة التحريض على العنف‎ فى السويس

قال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إن القوات تمكنت فى إطار استمرار ملاحقة قيادات وعناصر تنظيم الإخوان، فى حملة مشتركة بين ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأمن الوطنى، من ضبط 3 عناصر إخوانية خطرة.

وتمكنت القوات من ضبط “حسن فراج محمد احمد – محمد يوسف الضيف على – متولى سعيد جادالكريم محمدين ” موظفين بشركة مصر أيران للغزل والنسيج.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات صحفية، أن المتهمين جميعهم من عناصر جماعة الإخوان، ويقومون بإثارة الشغب وتحريض القاعدة الجماهيرية والعمالية داخل شركة “مصر_إيران” ضد النظام القائم وبحوزتهم إشارات وعلامات رابعة واوراق تحريضية ضد بعض الجهات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.