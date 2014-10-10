بالفيديو - إنجلترا تمطر شباك سان مارينو بخماسية

القاهرة، (إفي): أمطر المنتخب الإنجليزي شباك ضيفه سان مارينو بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات المجموعة الخامسة، والتي شهدت فوز ليتوانيا على استونيا (1-0) وسلوفينيا على سويسرا (1-0).

بهذه النتيجة، تنفرد إنجلترا بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين، بعد فوزها على سويسرا في الجولة الأولى، وبفارق الأهداف أمام ليتوانيا، التي فازت على سان مارينو في الجولة الافتتاحية.

وتتقاسم سلوفينيا واستونيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وحلت سويسرا خامسا بدون نقاط، وبفارق الأهداف أمام سان مارينو، التي دخل مرماها سبعة أهداف في مباراتين فقط.

حمل الهدف الأول لمنتخب إنجلترا توقيع فيل جاجيلكا من ضربة رأسية رائعة، قبل أن يضيف واين روني هدفا ثانيا من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

في بداية الشوط الثاني، سجل داني ويلبك الهدف الثالث لإنجلترا من عرضية أرضية وضعته على بعد خطوات من المرمى ليسكنها الشباك على يسار الحارس.

زاد اندروس تاونسيند من غلة أهداف انجلترا في الدقيقة 72 من تسديدة قوية على يسار الحارس سكنت الشباك معلنة الهدف الرابع، قبل أن يضاعف روني الام الضيوف بتسديدة اصطدمت بجسد المدافع اليساندرو ديلا فال وتغيير اتجاهها وتسكن الشباك.

فيما فازت ليتوانيا على ضيفها منتخب استونيا بهدف حمل توقيع ساوليوس ميكوليوناس، ليمنى الضيوف بهزيمتهم الأولى في التصفيات، بعد الفوز على سلوفينيا في الجولة الأولى بهدف نظيف.

شاهد الأهداف بالضغط على هذا الرابط..