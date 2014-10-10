بالصور.. وزيرة القوى العاملة: سعيدة بالتقدم المذهل في مشروع قناة السويس

عبرت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الهجرة، عن فائق سعادتها بحجم التقدم المذهل الذي يجرى تنفيذه حاليًا في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أنها لمست ذلك على الطبيعة خلال زياراتها المتكررة للموقع.

وقدمت كل الشكر والتحية للواء أركان حرب، كامل الوزيري، رئيس هيئة أركان الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة والمشرف العام على المشروع.

جاء ذلك في كلمة لها خطتها في سجل زيارات محور القناة.

وكان اللواء أركان حرب، كامل الوزيري، قد أرسل المقدم أحمد عبدالحميد طه «مندوبًا» لمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة بسجل الزيارات لتسجل به الوزيرة كلمة لها.

ونقل لـ «عشرى» شكره وامتنانه للدعم الذي تقدمه الوزيرة للعاملين والمشروع بالمحور من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة.

يذكر أن الدكتورة ناهد عشري قدمت العديد من الدور الإيجابي من المساعدات والإسهامات بمشروع محور قناة السويس الجديدة، من خلال لجنة تم تشكيلها برئاستها وعضوية 11 وزارة و9 جهات لتوفير العمالة اللازمة للمشروع، حيث تقرر توجه 20 قافلة للمشروع، لتوفير احتياجاته من إسهامات هذه الجهات، وقد قامت بزيارة المشروع مرتين، وتم إرسال 4 قوافل، شملت كرفانات للإعاشة والنوم ودورات مياه مزودة بحمامات متنقلة وخزانات مياه ومولدات كهرباء وطفايات حريق وكرتونات مياه لشرب ومعلبات مواد غذائية، ونستعد حاليًا للزيارة الثالثة والقافلة الخامسة للمشروع.

كما تم تشغيل 301 عامل من خلال الوزارة، حتي الآن، بالمشروع على مهن سائقي لودر وحفر وبلدوزر وسيارات قلاب، باعتبار أن هذه المهن هي المطلوبة في المرحلة الحالية، وتتلقي مديريات القوى العاملة بمدن القناة طلبات الراغبين في العمل ثم تقوم بترشيحهم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تتولى اختبارهم والتعاقد مع من يصلح منهم، وفقًا لاحتياجات عمليات الحفر التي تجري حاليًا.