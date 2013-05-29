"الوطن" تنفرد بنشر قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

68 فيلما في كل أقسام ومسابقات المهرجان

كتب : سهيلة حامد وفاطمة النشابي الأربعاء 29-05-2013 20:23

69 فيلما في كل أقسام ومسابقات المهرجان مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يعلن القائمة النهائية للأفلام المشاركة أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن الأفلام المشاركة في مسابقات وأقسام المهرجان الذي ستبدأ فاعلياته الثلاثاء 4 يونيو -حزيران، وكشف كمال عبد العزيز رئيس المهرجان ورئيس المركز القومي للسينما والسينارست والمنتج محمد حفظي مدير المهرجان أن عدد الأفلام المشاركة يبلغ 69 فيلماً، تتنوع بين الوثائقية، الروائية القصيرة والتحريك.

كما أعلنوا عن قائمة رعاة الدورة الـ16، والتي تتضمن: شركة MAD Solutions، قناة سكاي نيوز أرابيا، قناة الجزيرة الوثائقية، راديو Fred، مصر للطيران، الهيئة العامة للكتاب، هيئة قناة السويس، هيئة تنشيط السياحة، قناة نايل سينما، موقع أفلامنا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المعهد البريطاني، ستوديو مصر، المعهد الفرنسي، شركة داي دريم، مؤسسة الشاشة في بيروت، إيجيبت فيلم، Act، Cairo Jazz Club، Escape، X Rated، Aroma وTeam one.

عرض أول لفيلم "18 يوم" وتكريم تهاني راشد.. و3 أفلام مصرية في مسابقة الروائية القصيرة

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

1- تريزا داتروفا، ولدت عام 1989 | التشيك | إخراج: آدم سيدلاك

2- وحدة | رومانيا | إخراج: ليوفا جيدليكي

3- بناية الأمة | فلسطين | إخراج: لاريسا سانسور

4- 180/100 | المجر | إخراج: بالينت ناجي

5- اختفاء للأزرق | تركيا | إخراج: عبد الرحمن أونر

6- الوقت لن يتوقف | إسبانيا | إخراج: مونيكا سيميتس

7- ورا الباب | مصر | إخراج: أدهم الشريف

8- 1982 | تركيا | إخراج: يلديراي يلدريم

9- رابي أو الله يعلم ماذا | المجر | إخراج: بالينت ناجي

10- وميض | إيران | إخراج: أوميد عبد الله

11- بطيخ | بولندا | إخراج: تاتو كوتاتسخفيلي

12- ماتيلد | إيطاليا | إخراج: فيتو بالميري

13- زكريا | مصر | إخراج: عماد ماهر

14- الحيط | لبنان | إخراج: أوديت مخلوف

15- الزفاف | إسبانيا | إخراج: مارينا سيرسيسكي

16- معك | كولومبيا | إخراج: كريستيان ميجيا

17- مجتمع | السويد | إخراج: ينس آشور

18- فردي | مصر | إخراج: كريم الشناوي

19- حرمة | السعودية | إخراج: عهد كامل

20- يدير | الجزائر | إخراج: طاهر حوشي

مسابقة أفلام التحريك:

1- توتو | بولندا | إخراج: زبيجني تشابلا

2- يوم معاد | بلغاريا | إخراج: سفيلين ديميتروف

3- إم أو | التشيك | إخراج: جاكوب كوريل

4- جريمة | إسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية | إخراج: إستر كاساس

5- الغابة | مصر | إخراج: عادل البدراوي

6- رقص مرعب | بولندا | إخراج: مالجورزاتا رزانيك

7- لماذا لا تقتل ذبابة | إيران | إخراج: فارهاد عليزاده

8- اسكتشاتي بتاكلني | مصر | إخراج: نور أبيض

9- راندا | لبنان | إخراج: داني أبو اللوح

10- اثنان | مصر | إخراج: مختار طلعت

11- خطى | البرازيل | إخراج: أمير أدموني

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة:

1- تشار.. منطقة محرمة | الهند | إخراج: سوراف سارانجي

2- مدينة الفضاء | إيطاليا | إخراج: فابريزيو بوني - جيورجيو دي فينيس

3- أرواح الأسد | إيطاليا، إسبانيا | إخراج: مانو جيروسا - سالفا مونوز

4- حكايات عن الحب والحياة والموت وأحياناً الثورة | سوريا - الدنمارك | إخراج: نضال حسن

5- فعل القتل | الدنمارك | إخراج: جوشوا أوبنهايمر

6- عندما تلتقي الجنة بالنار | الولايات المتحدة الأميركية | إخراج: ساشا فريدلاندر

7- إلكترو شعبي | مصر، فرنسا | إخراج: هند مضب

8- البحث عن النفط والرمال | مصر - الإمارات | إخراج: وائل عمر - فيليب إل ديب

9- عالم ليس لنا | الأردن | إخراج: مهدي فليفل

10- ليالي بلا نوم | لبنان – الإمارات – قطر - فرنسا | إخراج: إليان الراهب

مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة:

1- ماشتي إسماعيل | إيران | إخراج: مهدي زمانبور كياساري

2- وجهان للوحدة | تركيا | إخراج: سيرهات تشاتاك

3- السيد سيبزينروبل | ألمانيا | إخراج: تونا فاهري كابتان

4- وقائع مواطن عادي | تونس | إخراج: وليد طايع

5- غزة 38 مليمتر | فلسطين | إخراج: خليل المزين

6- بورتريه شخصي | مصر | إخراج: علياء أيمن

7- الرجل بالداخل | فرنسا – الكويت - الإمارات | إخراج: كريم جوري

8- الحارة | لبنان | إخراج: نيكولا خوري

9- ليبيدو | مصر | إخراج: يوسف الإمام

10- 25\7 | صربيا | إخراج: سرديان سلافكوفيتش - زيفويان سليتش

11- أن تخسر سونيا | بولندا | إخراج: رادكا فرانتشاك

12- العمل حتى النهاية | ألمانيا | إخراج: نيكولاس مولر

13- 5225 | مصر | إخراج: أحمد مدحت

قسم الأفلام المصرية:

1- عن يهود مصر | إخراج: أمير رمسيس

2- محمد ينجو من الماء | إخراج: صفاء فتحي

3- من كوينز للقاهرة | إخراج: شريف صادق

4- خلف المرآة | إخراج: محمد ممدوح حبشي

5- عبده داغر

قسم الأفلام التسجيلية الموسيقية

1- القطط الصغيرة | إخراج: شريف نخلة

2- إل جوستو | إخراج: صافيناز بوصبايا

3- البحث عن رجل السكر | إخراج: مالك بنجلول

4- غنّي للحرية: إسكندريلا ورامي عصام | إخراج: تامر عزت - أحمد الهواري

أفلام التكريمات:

1- نفس طويل | إخراج: تهاني راشد

2- البنات دول | إخراج: تهاني راشد

3- نار | جيان فاتوري بالدي

عرض أول:

18 يوم | مصر | إخراج: أحمد عبد الله | مريم أبو عوف | كاملة أبو ذكري | أحمد علاء | محمد علي | شريف عرفة | شريف البنداري | مروان حامد | خالد مرعي | يسري نصر الله

فيلم الافتتاح:

النصاب | المملكة المتحدة | إخراج: بارت لايتون



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مهرجان الإسماعيلية