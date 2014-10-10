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نقل «جورباتشوف» إلى المستشفى

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نقل آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، ميخائيل جورباتشوف، البالغ من العمر 83 عامًا إلى المستشفى ولكنه قرر الكفاح من أجل الحياة، حسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية مساء الخميس.

ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن «جورباتشوف» قوله في المسشتفى «حالتي الصحية متوسطة منذ أسبوع واليوم أنا في المستشفى، حالتي الصحية تدهورت».

وأضاف: «أخضع لعلاج بواسطة آلة» ولكن لم يعط مزيدا من الايضاحات حول حالته الصحية والمستشفى التي يعالج فيها.

وأوضح لوكالة «انترفاكس»: «أنتم تعرفون طبعي وأنا مصمم على الكفاح من أجل الحياة».

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