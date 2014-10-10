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الولايات المتحدة تشن 9 ضربات جوية إضافية قرب بلدة كوباني السورية

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قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت تسع ضربات جوية اليوم الخميس على متشددي الدولة الإسلامية حول بلدة كوباني السورية التي تشهد
>معارك للسيطرة عليها.

وأفاد بيان للقيادة المركزية أن ست ضربات نفذت جنوبي كوباني وأصابت وحدة كبيرة تابعة للدولة الإسلامية ووحدتين صغيرتين ودمرت مبنيين يسيطر عليهما المتشددون إلى جانب دبابة ومدفع رشاش ثقيل.

وأضاف البيان أن ثلاث ضربات شنت شمالي كوباني وأصابت وحدتين صغيرتين تابعتين للدولة الإسلامية ودمرت مبنيين يسيطر عليهما المتشددون.

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