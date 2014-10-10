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مريم فخر الدين لن تنتقل للعلاج في الخارج

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مريم فخر الدين لن تنتقل للعلاج في الخارج مريم فخر الدين لن تنتقل للعلاج في الخارج

الخميس 09-10-2014 22:10

أكّدت الفنانة نبيلة عبيد أنها إلى جانب الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين حالياً في مستشفى السلام الدوليّ، مشيرة إلى أنّ حالتها حرجة جداً، برغم خروجها من العناية المركّزة.

ورداً على سؤال حول إمكانية نقل الفنانة الكبيرة للعلاج خارج ، أوضحت نبيلة أنها لن تسمح بنقل مريم للخارج من أجل العلاج، لأنّ حالتها الصّحية لا تسمح بذلك، مضيفةً أنّ مريم تتلقّى العلاج المطلوب في مستشفى السلام. وقالت نبيلة: "أعتقد أنّه بسبب تقدّم عمر مريم، فإن استجابتها للعلاج تكون بطيئة"، وتابعت: "نحن لا نملك سوى الدّعاء لها، كما أنّ الوسط الفني يتابع حالتها، وكلّ زملائها يرغبون في تقديم ما بوسعهم لها".

 

 

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