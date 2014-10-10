بالصور... زفاف ابن الفنان عبدالله السدحان

وسط غياب نجوم الفن السعودي، احتفل الفنّان عبدالله السدحان بزواج ابنه وليد، وذلك في إحدى قاعات فندق "هوليداي إن القصر" بالعاصمة الرياض مساء أمس، في حضور عدد كبير من الأقارب والزملاء وأصدقاء العريس، بجانب بعض الوجوه الاجتماعية والصحفيين.. "سيدتي نت" كانت مدعوة لحضور حفل الزواج وخرجت بها التقرير...

السدحان: الزواج دافع لنجاح ابني

اعتبر الفنّان عبدالله السدحان أنّ زواج ابنه وليد خطوة هامة في استقرار حياته الشخصية، متمنياً من الله أنّ يكون الزواج هو الراحة والسكينة والدافع للمزيد من التركيز والنجاح لابنه، ودعا أنّ تتزامن خطوة زواج ابنه الهامة بنجاحه في حياته العملية.

وأوضح "أبو تركي" أنّه يرجو من الله أنّ يحفظ أولاده ويوفّقهم في مشوارهم بالحياة سواء في الدراسة أو العمل، وأن يمد الله في عمره ليزوج أبنائه نواف وريان وعبدالرحمن، كما زوج ابنيه تركي ووليد.

العريس متفائل

أكدّ العريس وليد السدحان أنه متفائل بالخير من زواجه، معتبراً أنّ الزواج بالنسبة له انطلاقة لحياة جديدة مليئة بالعمل والأفراح والنّجاح، وشدد على أنّ الاستقرار في الحياة شيء مهم جداً.

وقدّم الشكر لوالده الفنان عبدالله السدحان على كل ما فعله ويفعله من أجل ومن أجل أشقائه على المستوى الإنساني وحتى العملي، وقال: "والدي قدّم لي الدّعم المادي بالكامل لمشروعي "علامة"، وهو برنامج اجتماعي ساخر يبث عبر موقع "اليوتيوب" ويوجّه انتقاداته نحو السلوكيات الخاطئة في المجتمع، وهو خطوة أولى لأعمال أخرى قادمة سواء برامج اجتماعية أو أفلام سينمائية قصيرة. وكذلك قدّم لي الدعم المعنوي من خلال مشاركته في الفيديو الافتتاحي لبرنامج "علامة" الذي أشرف عليه ويقدمه ويعده مازن عبدالله ويخرجه محمد وجدي، بجانب إحدى الحلقات".

حضور فني قليل

حضر احتفال الفنان عبدالله السدحان بـ"ليلة عمر" ابنه وليد، عدد قليل من الفنانين وهم: بشير غنيم، وعبدالرحمن الخطيب، والمخرج فهد الحمود.

وقدّم الفنانين الذين حضروا حفل الزواج التهنئة لـ"أبو تركي"، حيث تمنى الفنان عبدالرحمن الخطيب من الله أنّ يجعل السعادة والهناء نصيب وليد ابن أخيه وصديقه الفنان عبدالله السدحان في حياته الزوجية والعملية، وأن "يجعل الله من وليد المال ومن زوجته العيال".

فيما أوضح الفنان بشير غنيم بأنه تربطه بالسدحان علاقة إنسانية وفنية مميزة توطّدت خلال مسلسل "طاش ما طاش"، معتبراً أنه فنان كبير وإنسان رائع، وتمنّى أنّ يبارك الله لابنه وليد في زواجه ويرزقه الذرية الصالحة.

أما المخرج الشاب فهد الحمود فأكّد أنّه صديق أبناء السدحان وبالذات العريس وليد، وأيضاً نواف الذي يشرف على إنتاج مسلسل السدحان الأخير "هذا حنا" الذي كان من إخراج الحمود، وقال: "ألف مبروك للفنان الكبير عبدالله السدحان زواج ابنه، وأتمنى أنّ يسعد الله أيام وليد في عش الزوجية".

خلف الكواليس

سادت الحفل أجواء السعادة والسرور، وقام الفنان عبدالله السدحان بآداء العرضة النجدية، بمشاركة ابنه العريس وليد وباقي أبنائه وأهل العروس وعدد من الأقارب.

وشارك الفنان بشير غنيم، "أبو تركي" آداء العرضة النجدية فرحة بزفاف ابنه.

وغاب عن حفل زواج ابن الفنان عبدالله السدحان عدد كبير من أصدقائه من نجوم الفن السعودي، وعلى رأسهم رفيق مشواره الفني النجم ناصر القصبي وشريكه في المسلسل السعودي الأشهر "طاش ما طاش"، والفنان محمد العيسى الذي شارك بطولة مسلسل "هذا حنا"، والفنان فهد الحيان أحد أهم النّجوم الذين تخرجوا من عباءة "طاش"، والفنان حبيب الحبيب الذي شاركه بطولة مسلسل "طالع نازل"، والفنان يوسف الجراح وهو من أشهر النّجوم الذين شاركوا السدحان في أغلب أعماله الأخيرة ومسلسل "طاش".

كما غاب عن الحفل الفنانين الشّباب: بدر اللحيد، ومحمد علي، ونايف فايز، والمخرج سمير عارف، الذين أنتج لهم "أبو تركي" من خلال شركة "الهدف" التي يملكها والفنان ناصر القصبي مسلسل "37 درجة" بجزئيه.

وعدد آخر من نجوم السعودية وزملاء السدحان في الوسط الفنّي أمثال: فايز المالكي، وحسن عسيري، وخالد سامي، وعبدالله العامر، لم يحضروا.

وشكلت قلة عدد الحضور حالة استغراب لدى الفنانين الحاضرين.

بدوره تواجد الفنان الكوميدي بشير غنيم بروحه الجميلة ولطف أجواء الحفل بـ(قفشاته) مع السدحان والخطيب.

من جهة آخرى، طغى على الحفل الحضور العائلي أكثر من الفني والإعلامي، في ظل وجود عدد كبير من عائلة الفنان عبدالله السدحان والد العريس، وعائلة محمد بن عبدالرحمن الشويعر والد العروس، كما حضر حفل الزفاف عدد كبير من الشباب أصدقاء وزملاء العريس، وكذلك أصدقاء أشقائه.

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