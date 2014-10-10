دويتو بين تامر حسني وماجد المصري بحضور 8 آلاف متفرّج

أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً، في الصالة المقفلة في استاد القاهرة الدولي، في مدينة نصر، بمناسبة احتفال إحدى الشركات بإطلاق إنتاجها الجديد.

وحضر الاحتفال أكثر من 8 آلاف شخص من أعضاء الشركة، ومن جمهور تامر حسني، الذي حضر برفقة زوجته بسمة بوسيل وكامل فرقته الموسيقية، إلى جانب مدير أعماله ميمي فؤاد، وكلّ فريق عمله.

وصعد تامر المسرح في تمام السّاعة الثامنة مساء حاملاً بيده الجيتار الخاصّ به، ليقدّم أجمل أغنيات ألبومه الجديد "180 درجة".

وأبرز ما حصل خلال الاحتفال كان حضور الفنان ماجد المصري ،الذي طلب منه تامر مشاركته الغناء على المسرح، وسط تفاعل جميع الحاضرين.

بدأت فقرات يوم الاحتفال منا لسّاعة العاشرة صباحاً بكلمة من إدارة الشركة، بدأها عمرو إبراهيم، ومحمد أشرف، ومحمد نجيب، وأحمد الهادي، قبل أن يتكلّم المهندس محمد خضر ،نائب رئيس مجلس الإدارة، ولتُختتم الفعاليّات من جانب المهندس محمد المصري رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقبل صعود تامر حسني المسرح، قدّم الفنان أحمد عصام فقرة ألعاب ناريّة ،أبهر بها الجميع، فيما حرص القائمون على الشركةعلى تكريم تامر وتسليمه درع الشّركة وتقديم منتجها الأكثر مبيعاً إليه كهديّة رمزيّة . كما كرّمت الشركة منظّمي الاحتفال.