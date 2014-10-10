لماذا يؤجل محمد فؤاد موعد إطلاق ألبومه إلى كانون الثاني؟

وقّع النّجم محمد فؤاد والمنتج تامر مرسي عقد مسلسل جديد لموسم رمضان 2015، كما اتفق مع قناة الحياة على تصوير الجزء الثاني من برنامج "فؤش في المعسكر"، بعد نجاح الجزء الأول، في الوقت الذي رفض المشاركة في عمل سينمائيّ، بسبب ضعف السيناريو المعروض عليه.

من ناحية أخرى، قرّر فؤاد تأجيل إطلاق ألبومه الغنائيّ إلى كانون الثاني/ديسمبر المقبل، حتى لا يتزامن صدور ألبومه مع ألبوم عمرو دياب، في وقت يقوم فؤاد بإعادة فتح ألبومه من جديد لتغيير بعض الأغنيات، التي كان قد سجّلها منذ فترة طويلة، ورأى أنها باتت غير مناسبة للوقت الحالي.