الأفلام الإيرانية تحصد نصف جوائز مهرجان بيروت الدولي للسينما

أسدل الستار على الدورة الرابعة عشرة من "مهرجان بيروت الدولي للسينما" التي اختُتمت مساء اليوم الخميس، حيث حصدت الأفلام الإيرانية نصف الجوائز وبينها جائزة أفضل فيلم روائي شرق أوسطي طويل والجوائز الثلاث الأولى في فئة الأفلام القصيرة. وأهدى ثلاثة من المخرجين الإيرانيين الثلاثة الفائزين وهم توفيق أماني وعلي أصغري وسالم صلواتي، جوائزهم إلى "أبطال كوباني" ونسائها.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز فيلم "الشتاء الأخير" الناطق بالكردية، للمخرج الإيراني سالم صلواتي، بجائزتي أفضل فيلم روائي شرق أوسطي طويل وأفضل سيناريو لفيلم روائي طويل. ومُنِحَت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأفلام الروائيّة لفيلم Giraffada للمخرج الفرنسي الفلسطيني راني مصالحة. ونال الإيراني علي أصغري جائزة "ألف" الذهبية لأفضل فيلم شرق أوسطي قصير، عن فيلمه "أكثر من ساعتين".

وفاز فيلم "شقة النمل" الناطق بالكردية، للمخرج الإيراني توفيق أماني، بجائزة "الف" الفضية في مسابقة الأفلام الشرق أوسطية القصيرة. أما المرتبة الثالثة في فئة الأفلام القصيرة، فذهبت بالتساوي إلى فيلمين هما "فراشات" الناطق بالكردية للإيراني عدنان زندي، و"المرآة" للفرنسيّة اللبنانيّة سيلين قطيش، اللذين نال كل منهما جائزة "ألف" برونزية. ومُنِحَت جائزة لجنة التحكيم الخاصة (جائزة "أوربيت") للأفلام الشرق أوسطية القصيرة، لفيلم "ومع روحك" للمخرج اللبناني كريم ألرحباني ونال "شلاط تونس" جائزة "الف" الذهبية لأفضل فيلم شرق أوسطي وثائقي، وحصلت مخرجته كوثر بن هنيّة على جائزة أفضل مخرج فيلم وثائقي.

ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأفلام الشرق أوسطية الوثائقيّة لفيلم Syria Inside للمخرج السوري تامر العوّام الذي قضى قبل أشهر في مدينة حلب، جراء المعارك الدائرة في سوريا، وقرر أصدقاؤه وشركاؤه في الفيلم العمل عليه بعد رحيله من جديد، ومنهم المخرج الألماني Jan Heilig

أما جائزة أفضل فيلم روائي (وفق تصويت الجمهور) فحصل عليها فيلم "الرئيس" للمخرج الإيراني محسن مخملباف.

تجدر الاشارة الى أن لجنة التحكيم كانت برئاسة المنتجة والممثلة الفرنسية جولي غاييه التي حضرت حفل افتتاح المهرجان، وضمت اللجنة أيضاً المستشارة في مجال المهرجانات السينمائية أليسيا وستون والرئيس التنفيذي لشركة Protagonist Pictures مايك غودريدج والممثل الإيراني همايون إرشادي والإعلامية وكاتبة السيناريو اللبنانية جويل توما.

وأُتبع حفل توزيع الجوائز بعرض لفيلم A Most Wanted Man للهولندي أنطون كوربيجن، مع النجم الراحل فيليب سيمور هوفمان وراشيل ماك ادامز وهومايون إرشادي وروبن رايت وغريغوري دوبريجين ويلم دافو.

وقدّم إرشادي الفيلم، وبدا متأثراً في كلمته المقتضبة وهو يوجه تحية إلى ذكرى بطل الفيلم الممثل الراحل فيليب سيمور هوفمان وقال إن له معه "ذكريات طيّبة". وقال أيضاً إنها المرة الأولى يشاهد الفيلم.