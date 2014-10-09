في عيد ميلاده.. ما لا تعرفه عن «حراس مملكة الكينج»



> تقرير: مصطفى حمزة

فى بروفاته يحرص محمد منير على السلام بمنتهى الود وتبادل الأحضان مع كل أعضاء فرقته، ولا يصعد المسرح لإحياء حفله قبل أن يكون وسطهم ويشبك يدهم معهم لقراءة الفاتحة، وعندما يتحدث عنهم يقول «فرقتي هى عيلتي».

ومع احتفالنا غدًا الجمعة 10 بعيد ميلاده الـ60، تكشف وكالة ONA ما لاتعرفه عن «حراس مملكة الكينج» وهم:

شريف نور



> موزع موسيقى وقائد الفرقة، وعازف «الكيبورد»، بدأ العمل مع منير من حوالى25عامًا، ووزع لة موسيقى مسلسل الرسوم «بكار»،وتجمعه به قناعته تامة بفكرة تقديم موسيقي شرقية بمعالجة عالمية.

الملحن والموزع الموسيقى الألماني رومان بونكا

تعاونهما الأول كان بتوزيع أغنية «بأعتب عليكي»، وجمعهم معًا عشق موسيقى النيل ،ويعتبر منير خير ممثل لها.

حازم عبد القادر

من أمهر عازفي الدرامز بمصر، ويشارك بالعزف مع منير منذ حوالي 15 سنة، بالإضافة لقيامة بالعزف مع الموسيقار عمر خيرت.

عبد الله حلمي



> عازف الكولة والناى ،قبل انضمامه لفرقة منير من حوالى 8سنوات ،عزف مع اشهر الفنانين الشعبين، أمثال محمد طه وأبو دراع وخضرة محمد خضر وغيرهم ومن أشهر أعماله موسيقي الأيام و”تجيش نعيش” مع الفنان علي الحجار ،وغوايش من الفنان عمر خيرت ،كما عزف مع محمد عبده وحسين الجسمى ونجاة الصغيرة و ومحمد الحلو ومحمد ثروت والمطرب السنغالى يوساندور، الموسيقار الراحل عمار الشريعى ،وأصدر عدة البومات،منها همسات ودموع الكولة 1و2 واحزان مع سامي منصور ورحيل مع عمر اسماعيل وغيرهم.

رضا واحمد سالم “عازفى الأيقاع”

أنضم رضا للفرقة من حوالى10سنوات خلفا لشقيقة عازف الإيقاع الشهير”حنكش”،الذى سافر للعمل بأوربا.

أما احمد سالم فأنضم للفرقة منذ 4أعوام تقريبًا.

ميزو جمال

عازف البركشان انضم لفرقة منير من حوالى 7 سنوات،وهو عضو مؤسس بفرقة وسط البلد.

نور عاشور

نجل العزف حسين عاشور،ويعد حاليا اكثر عازفى الساكسفون تميزا بمصر،أنضم لفرقة منير من حوالى 5أعوام،وطرح لة مؤخرا كليب بعنوان”إيزى إيزى”.والى جانب تقديم حفلاته الخاصة،شارك بالعزف مع تامر حسنى فى حفلة باستاد القاهرة.

أحمد عاصم

فنان المؤثرات خاصة ،و الألعاب النارية ،الذى بدأ صعود نجمة مع محمد منير منذ أكثر من 12عاما،واصبح يقدم حاليا فقراته الخاصة بالحفلات،ويستعين به كل من تامر حسنى وعمرودياب بحفلاتهم.

واستطاع عصام أن يثبت نفسه فى مجال التمثيل ،وشارك فى فيلم “عمرو سلمى2″ومسلسلات “أدم” و”الشك”وغيرها.

الفوكالز “احمد أبا يزيد _سامى يونس_أحمد سعيد_لوبا”

أحمد أبا يزيد “أصغر أعضاء الفريق” وتجمعه صلة قرابة مع منير “هو نجل محمود ووالدته شقيقة منير”،شارك بعدة فرق ويتميز بصوته المختلف وعشقة للموسيقى

سامى يونس وأحمد سعيد كلاهما خريج معهد الموسيقى العربية،وأنضما من 12سنة لفرقة منير.

لوبا بنت على العنصر النسائى الوحيد فى الفريق، وعادت للمشاركة بانتظام فى السنوات الاخيرة.

شريف علاء وأحمد نظمي

يلعب شريف على الليد جيتار ،بينما يعزف أحمد الباص جيتار،وهما احدث أعضاء الفريق.



> نجوم فى الظل:

محمود أبا يزيد

أبن عم منير،وزوج شقيقته،قبل أن يكون مديرا لأعمالة،وحصن الأمان الذى يهتم بمتابعة كل صغيرة وكبيرة ،وعادة ما يقبل “رأس منير”قبل دخولة المسرح كنوع من الدعم المعنوى.

نادر محمد

هو المدير الفنى المسئول عن الإشراف على بروفات الحفلات،وتنظيم أعمال الفرقه،وبمجرد دخول منير الى مكان الحفل يصبح مسئولا كاملا عنه،وبحكم تواجده مع الملك من فترة بعيدة أصبح قادرا على فهمه حتى بالنظرة والاشارة.

أحمد البنداري

المساعد الشخصي لمنير، والمرافق الدائم له، ويتعامل مع دورة بجدية وحب وإخلاص شديد جدًا.