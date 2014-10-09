إنهاء عمل وكيل وزارة التعليم بدمياط وتكليف وكيل المديرية بالعمل

قرر الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم إنهاء فترة عمل الدكتور سمير حسن وكيلًا للوزارة بتعليم دمياط وعودته إلى عمله بديوان عام الوزارة .

وتم تكليف منى مصطفى وكيل المديرية بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية .

يذكر أن حسن قد أصدر قرارًا اليوم باستبعاد تاج الدين سليم من إدارة مدرسة اللغات الجديدة بسبب مشادات بينهما بعد اتهام وكيل الوزارة له بارتكاب مخالفات إدارية فى قبول التحويلات الطلاب وتم تكليف الدكتور نضال مصطفى بتولى إدارة المدرسة اعتباراً من السبت القادم .