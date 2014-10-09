أخبار عاجلة

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«أردوغان» يعتبر احتجاجات الأكراد محاولة «لنسف» عملية السلام

Google+ Print

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، لهجته ضد المتظاهرين الأكراد الذين يواصلون احتجاجاتهم، رغم سقوط أكثر من عشرين قتيلا في جنوب شرق تركيا، في حين تستمر أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد.

وعلى غرار الاتهامات التي وجهها رئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو، اعتبر أردوغان أن ما يحدث يشكل محاولة «لنسف» محادثات السلام الهشة بين السلطات التركية والأكراد.

وقال أردوغان، في بيان: «من الواضح أن هذا الأمر هدفه نسف الجو السلمي السائد في شرق وجنوب شرق البلاد وعملية السلام وإخوتنا».

وأضاف: «لكننا لن نتسامح مع أي تهديد أو ترهيب يمس من سلام تركيا واستقرارها وأمنها وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هؤلاء الذين يقومون بمثل أعمال عدم التسامح هذه».

وأعمال العنف غير المسبوقة في السنوات الماضية، بدأت مساء الاثنين بعد دعوة أطلقها أبرز حزب كردي في البلاد للتظاهر احتجاجًا على رفض تقديم دعم عسكري للمقاتلين في مدينة عين عرب السورية، الذين يحاربون تنظيم «داعش».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية