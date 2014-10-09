الصين تطارد نمرًا روسيًّا أطلقه «بوتين» ودخل أراضيها

قالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، الخميس، إن الصين تطارد نمرًا سيبيريًا أطلقه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى البرية، وجاب منطقة الحدود بحثا عن الطعام على الأرجح قبل أن يدخل الأراضي الصينية.

وكان النمر، الذي يسمى كوزيا، أحد ثلاثة نمور نادرة الفصيلة ساعد بوتين في إطلاقها إلى البرية في منطقة أمور الروسية النائية، في شرق سيبيريا، في مايو.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، «شينخوا»، نقلا عن مسؤولين إن النمر المزود بجهاز للتعقب رصد في محمية تيبنجو الطبيعية الصينية، في إقليم هيلونج جيانج، في شمال شرق الصين، وقال مدير المحمية تشين شيجانج: «اتصل خبير روسي ليبلغنا بموقع النمر، وعبر عن أمله أن يكون بإمكاننا حمايته».

وتابع تشين أن مسؤولي الغابات الصينيين سيضعون عشرات الكاميرات لالتقاط صور للنمر وإبلاغ الفلاحين في المنطقة، وأضاف أن النمر سيجد الكثير من الطعام في الحياة البرية في المحمية، وأن المسؤولين مستعدون لإطلاق ماشية في المنطقة لإطعامه.

واحتفت وسائل الإعلام الروسية ببوتين، في 2008، قائلة إنه أنقذ حياة طاقم تلفزيوني من هجوم نمر سيبيري بإطلاق قذيفة مهدئة عليه بعد أن هرب من متخصصين في مجال الحياة البرية في حديقة عامة.