أخبار عاجلة

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط مواد مخدرة وتنفيذ 21 حكمًا بقنا

Google+ Print
ضبط مواد مخدرة وتنفيذ 21 حكمًا بقنا ضبط مواد مخدرة وتنفيذ 21 حكمًا بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط مواد مخدرة وتنفيذ 21 حكم فى حملة أمنية .

وكانت حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط المدعو ” محمود .ع. م ” 24 سنة عاطل ومقيم بنجع حمادي وبحوزته كمية من مادة الأفيون المخدر تزن 250 جرام ومبلغ 200 جنية وهاتف محمول بقصد الإتجار وتم ضبط المدعو” أنس. ع .ح ” 40 سنة ومقيم الرحمانية والمدعو ” حازم .م. أ ” ومقيمان الرحمانية أثناء مشاجرة وبحوزتهما كمية كبيرة من زجاجات المولتوف كما تم تنفيذ 21 حكم و17 مستأنف و11 غرمات .

وتحرر محضر بالوقائع لتتولى النيابة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا