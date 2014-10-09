ضبط مواد مخدرة وتنفيذ 21 حكمًا بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط مواد مخدرة وتنفيذ 21 حكم فى حملة أمنية .

وكانت حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط المدعو ” محمود .ع. م ” 24 سنة عاطل ومقيم بنجع حمادي وبحوزته كمية من مادة الأفيون المخدر تزن 250 جرام ومبلغ 200 جنية وهاتف محمول بقصد الإتجار وتم ضبط المدعو” أنس. ع .ح ” 40 سنة ومقيم الرحمانية والمدعو ” حازم .م. أ ” ومقيمان الرحمانية أثناء مشاجرة وبحوزتهما كمية كبيرة من زجاجات المولتوف كما تم تنفيذ 21 حكم و17 مستأنف و11 غرمات .

وتحرر محضر بالوقائع لتتولى النيابة التحقيق .