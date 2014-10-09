18 حالة انتحار بالصعيد خلال 6 أشهر.. منها 10 في المنيا

خلال 6 أشهر فقط وصل عدد حالات الهروب من الحياة «الانتحار» بمحافظات صعيد مصر إلى 20 حالة، رصدت وكالة أونا للأنباء هذه الحالات التي بدأت من شهر مايو 2014 حتى الآن. ‎

الخلافات الأسرية:

بمحافظة المنيا تلقت الأجهزة الأمنية إخطار في 9 أكتوبر بانتحار شاب بشنق نفسه وذلك بسبب خلافات أسرية وفي 8 أكتوبر.

بعد أن أرغمه والده علي الزواج دون رضاه وعقب تحديد والده ميعاد للاحتفال بعرسه أصيب طالب بمركز ملاوي بحالة اضطراب نفسي أدت إلى انتحاره بشنق نفسه.

انتحر شاب آخر في 25 سيتمبر الماضي بإطلاق النار علي نفسه لمروره بضائقة نفسيه بسبب وفاة والده، وانتحر سيدتين في 20 سبتمبر بمركز مغاغة بالمنيا إحداهنا بسبب مشاجرة وقعت بينها وبين والدها والأخري حزنا علي زوجها وتخلصا الاثنان من حياتهما بتناولهما جرعه سموم.

الخلافات الزوجية:

>

> خلافات حادة مع زوجها دفعت بربة منزل بالعدوة أن تشنق نفسها في 17 سبتمبر بعد أن اتفقا علي الطلاق واثناء إتمام الإجراءات مرت الزوجة بأزمة نفسية شديدة قامت علي أثرها بشنق نفسها بإيشارب خاص بها وانتحرت فتاة أخرى في 6 سبتمبر بسبب منعها من قبل والدها مشاهدة بعض البرامج والمسلسلات التليفزيونية.

في 4 يوليو الماضي انتحر عاطل بسبب خلافات أسرية وترك رسالة إلى أسرته يعلمهم فيها بأنه سيتخلص من حياته للأبد بسبب خلافاتهم المستمرة معه .

وشنق عامل نفسه في 1 يوليو الماضي بسبب الخلافات الزوجية بعد مرور 4 أشهر من زواجه، بينما انتحر شاب أخر حديث الزواج 21 يونيو الماضي بسبب عجزه الجنسي وذلك بعد مرور 20 يوماً من زواجه اكتشف أنه ليس لديه القدرة الجنسية للزواج وبعد معانه قرر الانتحار وطعن نفسه عدة طعنات بسكينة المطبخ بالبطن.

عامل يشنق نفسه:

شهدت محافظة سوهاج حالات أخرى حيث انتحر شاب في 20 سبتمبر الماضي بإطلاق 14 طلقة نارية من سلاح الي على نفسه وذلك بسبب ظروفه الصحية واضطرابات نفسية ونوبات عصبية.

وانتحر عامل في 4 سبتمبر الماضي بشنق نفسه بسوهاج وذلك بسبب مروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة طويلة، وقام طالب آخر في 5 مايو الماضي بمركز طهطا بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية حيث قام بالانتحار عن طريق حبل كتان معلق بشجرة.

شهدت محافظة الأقصر في 29 سبتمبر الماضي حالة انتحار لشاب في العقد الثالث من عمره، لأسباب صحية وعثر ذووه علي جثته مشنوقا داخل غرفته بمنزل الأسرة بالكرنك.

4 حالات بأسيوط:

وفي سياق نفسه وقعت عدة حالات انتحار بمحافظة أسيوط بداية من انتحار فتاة في 7 أغسطس بإطلاق الرصاص على نفسها وذلك بسبب عدم موافقة أهلها على ارتباطها بأحد شباب القرية.

وانتحرت سيدة في 5 أغسطس بشنق نفسها بأسيوط وذلك بسبب خلافات زوجية، كما أنهت مريضة نفسية حياتها في 12 يوليو الماضي بإلقاء نفسها من الدور التاسع وذلك بعد صراع طويل مع أمراض نفسية وعصبية وكانت دائمة التردد على العيادات الخارجية.

عُثر في 17 مايو الماضي على جثة فتاة داخل منزلها بمحافظة قنا بعد شنق نفسها لإصابتها بمرض نفسي.