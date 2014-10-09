بالصور…رئيس هيئة الأنفاق يتفقد موقع إنشاء محطة مترو “عدلي منصور”

زار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، اللواء إسماعيل النجدي، منطقة موقف العاشر من رمضان ليحدد على الطبيعة موقع محطة موقف العاشر من رمضان، وهي محطة المترو التبادلية التي سيطلق عليها اسم الرئيس السابق “عدلي منصور”.

تأتي هذه الزيارة في إطار استعداد الهيئة لبدء العمل في المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما زار النجدي أراضي موقع الورش الخاصة بالخط الثالث بعد استلامها من مصنع 81 الحربي.

جدير بالذكر أن هذه المرحلة تشمل محطات (هارون، ميدان هيليوبلس، ألف مسكن، نادى الشمس، النزهة 1، النزهة 2، قباء، عمربن الخطاب، السلام، موقف العاشر، مطار القاهرة) بطول حوالى15.8 كيلو بتكلفة 1.8 مليار يورو.