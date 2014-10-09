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الأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيقات معمقة حول جرائم حركة تمرد «إم 23» في الكونغو

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طلبت الأمم المتحدة، الخميس، من سلطات كينشاسا إجراء «تحقيقات قضائية معمقة» حول «الجرائم» التي ارتكبها المتمردون السابقون في حركة «إم 23» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكتب مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير نشر، الخميس، في كينشاسا «بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الموثقة يطلب من السلطات الكونغولية فتح تحقيقات معمقة وصارمة وغير منحازة حول الجرائم التي ارتكبها العناصر المدنيون والعسكريون في حركة (إم 23) في منطقة شمال كيفو».

وتتهم الأمم المتحدة بشكل خاص أعضاء حركة «إم 23» بقتل واغتصاب أو تعذيب مئات الأشخاص، بين إبريل 2012 ونوفمبر 2013، لكنها تعتبر بالاستناد إلى صعوبة التحقيق ميدانيا، أن «العدد الاجمالي للضحايا قد يكون أكبر بكثير».

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