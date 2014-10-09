منظمة الصحة العالمية: “إيبولا” في أوروبا أمر مؤكد

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن مسألة ظهور إصابات جديدة بفيروس “ايبولا” في أوروبا أمر مؤكد.

وتقول مديرة المكتب، “سوزانا يعقوب”، بعد إعلان السلطات الإسبانية إصابة الممرضة التي اعتنت بالكاهن “جارسيا” الذي أُصيب بالمرض في سيراليون، “أن مسألة ظهور إصابات جديدة مستقبلا في أوروبا أمر مؤكد، لأن عددًا كبيرًا من الأوروبيين يزورون البلدان الإفريقية التي ينتشر فيها المرض”.

كما أن عددا من البلدان الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا والنرويج وإسبانيا، استقبلت على أراضيها أشخاصًا أُصيبوا بهذا الفيروس، ومع ذلك تشير “يعقوب” إلى أن ” خطر انتشار المرض في أوروبا ضئيل جدًا، وان أوروبا الغربية قد استعدت أفضل من غيرها لمكافحة أنواع الحمى المختلفة، ومن ضمنها “إيبولا”.

وحذرت المنظمة من أن الرجال الذين يصابون بفيروس “إيبولا” بعد شفائهم من المرض يبقون ناقلين للعدوى مدة 90 يومًا، لأن الفيروس يبقى نشطًا في السائل المنوي لهؤلاء الرجال.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بهذا المرض القاتل المسجلة رسميًا بلغت 7492 والوفيات 3439.