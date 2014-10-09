اتحاد الكرة: سنناقش عقوبة باسم علي مجددا

ألمح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ثروت سويلم أن تنازل نادي الزمالك عن شكواه ضد باسم علي ظهير أيمن الأهلي، لا يلغي عقوبة إيقاف اللاعب.

وغاب باسم علي عن أول مباراة للأهلي في الدوري التي خسرها أمام الرجاء 1-2، ويستمر غيابه ثلاث مباريات، وفقاً لعقوبة إيقافه لمدة شهر.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية: "لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد يفيد بإلغاء إيقاف باسم علي أو الغرامة الموقعة عليه".

وأضاف "هناك شقين في العقوبة، الأول خاص بنادي الزمالك، ولكن هناك شق ثاني خاص باتحاد الكرة، ولكن هذا ليس معناه إلغاء الإيقاف".

وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "لا نريد استباق الأمور، وستناقش لجنة شئون اللاعبين الأمر مجدداً في اجتماعها الأسبوع المقبل".