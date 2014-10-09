' تسرع شريف عبد الفضيل السبب وراء إصاباته المتكررة '

أكد شقيق شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي أن هناك سببين وراء الغياب الطويل للاعب عن الملاعب بسبب تجدد إصابته في عضلة السمانة.

وقال نبيل عبد الفضيل: "السبب الأول أن الإصابات العضلية تحتاج لوقت طويل قبل العودة للملاعب، إلا أن شريف عبد الفضيل يتسرع كل مرة للمشاركة في المباريات".

وأضاف عبر قناة النهار الرياضية "في المرة الأخيرة حذرته من الاستعجال، وأكدت له أنه يحتاج 15 يومًا قبل العودة للملاعب".

وأتم شقيق مدافع الأهلي "النقص العددي في القائمة الإفريقية، دفع شريف لعدم مصارحة الجهاز الطبي بعدم جاهزيته بشكل كامل، لإحساسه بالمسئولية، وأن الفريق يحتاجه".

ويعاني عبد الفضيل من إصابات عدة في السمانة بدأت عقب مباراة ودية قبل مونديال الأندية في المغرب شهر ديسمبر الماضي، ولم يشارك في المباريات سوى لدقائق قليلة أمام القطن الكاميروني هذا العام.