خواتم برليه من فان كليف أند آربلز ترتدي ألواناً مبهرة

لطالما حظيت مجموعة "برليه Perlée" من "فان كليف أند آربلز"Van Cleef&Arpels، منذ ابتكارها، بشهرة واسعة بفضل خرزاتها الذهبية المرهفة الموشّاة بالمجوهرات الأثيريّة المنتقاة بعناية. وتأتي اليوم ستة إبداعات جديدة- بالذهب الأصفر، والعقيق الأسود، والملكيت، وعين النمر، والعقيق، والفيروز- لتشارك بنغماتها المبهرة في صياغة تشكيلة ألوان المجموعة. تتموضع أحجار الملكيت وعين النمر والعقيق الأسود بمهابة على تاج الخاتم، وتجمّل الإشعاع المنبعث من الذهب الأصفر. الطلّة الدافئة لحجر العقيق تكمّل نعومة الذهب الوردي لتخلق تناغماً مرهفاً. وأخيراً، يؤدي الفيروز والذهب الأبيض لحناً ثنائياً مشرقا.

لطالما اشتهرت دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels منذ تأسيسها بجرأة الجمع بين المواد. واليوم، فإنها تستقر في عراقة عالم "برليه" Perlée المرهف، ليضيف قصائد من الحجارة وطيفاً من الألوان.