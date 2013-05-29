مصرع وإصابة 54 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة فى حى الجهاد ببغداد

ذكر مصدر أمنى عراقى أن 54 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار سيارة مفخخة فى حى الجهاد جنوب غربى العاصمة بغداد.

وقال المصدر: إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق فى منطقة حى الجهاد جنوب غربى بغداد انفجرت مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 39 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية فرضت طوقا حول مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

كانت بغداد شهدت مساء اليوم الأربعاء، انفجار سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 32 شخصا.