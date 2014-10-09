إطلالات ياسمين رئيس غير اعتيادية كما موهبتها بالتمثيل

فازت منذ فترة قريبة الممثلة المصرية الشابة ياسمين رئيس عن دورها في فيلم "فتاة المصنع" في مهرجان "مالمو" السينمائي في السويد. وقد أثبتت ياسمين أنّها أكثر النجمات الشابات موهبة وتميّزاً. وقد لمع اسمها بين أهمّ النجمات العربيات.

علاوة على ما تقدّم، فهي تمتلك أسلوبا ًفي الموضة لا يُشبه أيّ أسلوب آخر، إذ رسمت لنفسها خطاً فريداً، جعلنا نختارها اليوم حتى نستعرض إطلالاتها غير الاعتياديّة.

ما يُميّز ياسمين أنّها جريئة جداً. وبرأيي أنّها من أكثر الممثلات العربيّات جرأة في ما يتعلق بالموضة. لكن جرأتها لا تندرج ضمن الإطلالات المكشوفة والأسلوب المبتذل، بل العكس. فهي أنيقة، وملابسها مواكبة للموضة، وإن على طريقتها الخاصّة. فهي تُفضّل الملابس ذات الطابع الذكوري، وكثيراً ما تختار ملابسها من خزانة الرجل، مع المحافظة على أنوثة بالغة، تؤمّنها الاكسسوارات، إذ نراها في أغلب الأوقات في بليزرات ذات أكتاف عريضة، أو تيشيرتات قطنيّة عمليّة أو سراويل واسعة بقصّة الـ Boyfriend.

وفي المناسبات الرسمية، تختار ياسمين بدلات الـTuxedo مع أحذية ذات كعوب عالية، أو الفساتين ذات القصّات البسيطة والعصرية، مع تسريح شعرها بطرق مبتكرة، تتلاءم واللوك العام، فيما تركّز في مكياجها على شفاه باللون الداكن.

اخترنا لك اليوم أجمل إطلالات ياسمين رئيس وأكثرها تميّزاً وعصريّة، فشاهديها، وأخبرينا إن كنت تملكين جرأة الاستيحاء منها واختيار ملابس تُشبه ملابسها المتمرّدة.

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