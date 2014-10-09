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ميدو يكشف.. ما الذي سيستفيده كمدرب مساعد في الزمالك

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ميدو يكشف.. ما الذي سيستفيده كمدرب مساعد في الزمالك ميدو يكشف.. ما الذي سيستفيده كمدرب مساعد في الزمالك

لم يوافق أحمد حسام "ميدو" بعد على منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك، لكنه يعرف أنه سيستفيد كثيرا من تلك الخطوة.

الزمالك على بعد ساعات من إعلان اسم مديره الفني الجديد، وهو أجنبي، لخلافة حسام حسن في منصب قيادة الفرسان.

وعرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على ميدو العمل كمدرب مساعد، مالا يرفضه أحمد حسام.

لكن ميدو أوضح "في أوقات عديدة، يكون العودة للوراء والعمل بلا ضغوط أنسب لشخص مثلي".

وتابع "هذا هو ما سأستفيده لو عملت كمدرب مساعد في الزمالك".

شروط ميدو

لكن ميدو أوضح "لدي شروط للموافقة على العمل في هذا الموسم.. وربما هذه أول مرة أضع شروطا للعمل في أي منصب بالزمالك".

وأوضح "من المهم أن تكون الأدوار محددة بين الجميع، الهيكلة هي ما نسعى إليه.. ثم هناك بعض الشؤون المالية لأني ضحيت كثيرا جدا بالمال من أجل الزمالك في السابق".

وأضاف "العرض المالي سيكون هاما لأني سأترك أموالا عديدة ورائي بالعودة للزمالك".

ويعمل ميدو محللا في قنوات BeINSports وكذلك في شبكة قنوات الحياة.

وأفاد ميدو "لكن المال يأتي دوما في أواخر تلك الأشياء.. سأجتمع مع رئيس النادي وأرى ما سيحدث، لكني لا أتردد في خدمة الزمالك أبدا".

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