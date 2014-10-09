«أردوغان» يطالب الأحزاب السياسية بالتصرف بروح المسؤولية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن« المسؤول بالدرجة الأولى عن الخسائر في الأرواح هو التصريحات، التي تشجع على العنف والفوضى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة التي تشهدها البلاد».

وطالب أردوغان، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، الخميس، الأحزاب السياسية بأن تتصرف بحذر وإحساس عال بالمسؤولية أمام تلك الأعمال، قائلا إن «هذا الأمر يحمل أهمية بالغة».

وأضاف أردوغان أن «أعمال العنف التي شهدتها تركيا بذريعة الهجمات على عين العرب، كوباني، أظهرت أن النية والهدف الأصلي يختلفان عما هو معلن، مؤكدا أن تركيا لن تسمح لأحد باستهداف أمنها واستقرارها وأجواء الأُخوة التي تنعم بها».

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده «دفعت أثمانا باهظة بسبب الإرهاب، لذا فهي تقف ضد جميع التنظيمات الإرهابية على وجه الأرض»، مشددا على أن «الدولة التركية ستتصدى للعنف وأعمال النهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة بشكل فعال من خلال الأطرالقانونية والديمقراطية».