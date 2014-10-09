صورة - سان مارينو بني عبيد الجزء الثاني في الكرة الأوروبية!

"كنت في الورشة - نجارة - وهاتفوني يطلبون مني القدوم لخوض مباراة أمام الزمالك" - السيد المندوه لاعب بني عبيد وصاحب الهدف التاريخي الذي أقصى الزمالك من دور الـ16 لبطولة كأس مصر عام 2008.

تصريح تتذكره فور رؤيتك تشكيل منتخب سان مارينو الذي يستعد لمواجهة منتخب إنجلترا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2016.

لماذا ستتذكر هذا التصريح تحديدا، هذا ما ستعرفونه مع FilGoal.com خلال التقرير التالي.

"الحرية دائما"

سان مارينو هي دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية، وتعد أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم، حيث أنها استمرار للمجتمع الرهباني الذي تأسس في 3 سبتمبر 301 قبل أن تستقل عن الإمبراطورية الرومانية.

جمهورية لا تطل على بحر، لا يوجد بها أنهار أو أي بحيرات صغيرة، جمهورية تمتلك أقل تعداد سكان بين أعضاء مجلس أوروبا.

بلده صغيرة شعارها "الحرية دائما" إذ حصلت هذه الجمهورية الصغيرة على استقلالها بعد تعرضها للتهديد عدة مرات طوال تاريخها. فخضعت سان مارينو لثلاث غزوات عسكرية قصيرة.

يبلغ عدد سكان الجمهورية ما يقرب من 32 ألف نسمة، إلى جانب ما يزيد عن 12000 نسمة مواطن تابع للجمهورية مقيم بالخارج، وبالتأكيد اللغة الإيطالية هي اللغة الرسمية.

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منتخب اللاعب الواحد

أضعف المنتخبات في العالم. منتخب لم يذق طعم الفوز إلا مرة واحدة في تاريخه.

أول مباراة رسمية لسان مارينو أمام سويسرا عام 1990 وتلقت شباكهم أربعه أهداف في الظهور الأول.

انتصار سان مارينو الوحيد كان في مباراة ودية على حساب ليختنشتاين في أبريل 2004 بهدف نظيف.

منتخب يمتلك لاعب كرة قدم واحد فقط والباقي مجرد موظفين وعمال في مختلف المجالات وهو الأمر الذي يمكنك رؤيته من خلال الصورة المنشورة أعلاه.

الخسارة الأكبر كانت أمام منتخب ألمانيا 13-0، بينما يعد أندي سيلفا ( مهنته مدرب) الهداف التاريخي لسان مارينو بثمانية أهداف!