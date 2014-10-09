أخبار عاجلة

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - سان مارينو بني عبيد الجزء الثاني في الكرة الأوروبية!

Google+ Print
صورة - سان مارينو بني عبيد الجزء الثاني في الكرة الأوروبية! صورة - سان مارينو بني عبيد الجزء الثاني في الكرة الأوروبية!

"كنت في الورشة - نجارة - وهاتفوني يطلبون مني القدوم لخوض مباراة أمام الزمالك" - السيد المندوه لاعب بني عبيد وصاحب الهدف التاريخي الذي أقصى الزمالك من دور الـ16 لبطولة كأس عام 2008.

تصريح تتذكره فور رؤيتك تشكيل منتخب سان مارينو الذي يستعد لمواجهة منتخب إنجلترا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2016.

لماذا ستتذكر هذا التصريح تحديدا، هذا ما ستعرفونه مع FilGoal.com خلال التقرير التالي.

"الحرية دائما"

سان مارينو هي دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية، وتعد أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم، حيث أنها استمرار للمجتمع الرهباني الذي تأسس في 3 سبتمبر 301 قبل أن تستقل عن الإمبراطورية الرومانية.

جمهورية لا تطل على بحر، لا يوجد بها أنهار أو أي بحيرات صغيرة، جمهورية تمتلك أقل تعداد سكان بين أعضاء مجلس أوروبا.

بلده صغيرة شعارها "الحرية دائما" إذ حصلت هذه الجمهورية الصغيرة على استقلالها بعد تعرضها للتهديد عدة مرات طوال تاريخها. فخضعت سان مارينو لثلاث غزوات عسكرية قصيرة.

يبلغ عدد سكان الجمهورية ما يقرب من 32 ألف نسمة، إلى جانب ما يزيد عن 12000 نسمة مواطن تابع للجمهورية مقيم بالخارج، وبالتأكيد اللغة الإيطالية هي اللغة الرسمية.

طالع أيضا - صورة - جبل طارق.. بني عبيد الكرة الأوروبية!

منتخب اللاعب الواحد

أضعف المنتخبات في العالم. منتخب لم يذق طعم الفوز إلا مرة واحدة في تاريخه.

أول مباراة رسمية لسان مارينو أمام سويسرا عام 1990 وتلقت شباكهم أربعه أهداف في الظهور الأول.

انتصار سان مارينو الوحيد كان في مباراة ودية على حساب ليختنشتاين في أبريل 2004 بهدف نظيف.

منتخب يمتلك لاعب كرة قدم واحد فقط والباقي مجرد موظفين وعمال في مختلف المجالات وهو الأمر الذي يمكنك رؤيته من خلال الصورة المنشورة أعلاه.

الخسارة الأكبر كانت أمام منتخب ألمانيا 13-0، بينما يعد أندي سيلفا ( مهنته مدرب) الهداف التاريخي لسان مارينو بثمانية أهداف!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا