نصائح للعناية بالشعر تحت الحجاب

يظن البعض أن الحجاب هو السبب فى تساقط الشعر أو ما إلى غير ذلك من مشكلات تواجه المرأة ولكن الحقيقة طريقة الإهتمام والعناية بالشعر هى التى تحدد مدى صحته ونقدم إليك مجموعة من النصائح للعناية بالشعر تحت الحجاب وفقا لخبيرة التجميل جويل مردينيان :

1- بعد الاستحمام وغسل شعرك بالشامبو يجب أن تتركيه بدون تغطية لبعض الوقت قبل أن تقومي بارتداء الحجاب، لأنه في حالة قيامك بارتداء الحجاب مباشرة بعد الاستحمام فإن شعرك قد يصبح رطباً وتصبح له رائحة غير مستحبة.

2- احرصي على شراء الأقمشة التي تحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس، مع الوضع في الاعتبار أن الأقمشة مثل النايلون والبوليستر تعمل على ارتفاع درجة حرارة فروة الرأس بشكل سريع ما قد يتسبب في سقوط شعرك وفقدانه حيويته وصحته.

3- تجنبي ارتداء طرحة الحجاب التي تأتي بلون داكن خاصة في الجو الحار أو الساخن لأن الألوان الداكنة تمتص حرارة الشمس بسهولة ويمكنك في تلك الحالة أن تختاري الألوان الفاتحة والناعمة مثل اللون الأبيض.

4- يجب أن تختاري نوع الشامبو المناسب لشعرك مع عمل حمام كريم للشعر على الأقل مرة كل أسبوع، واختاري الكريم المناسب لنوع شعرك.

5- ابتعدي عن ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة وهو الأمر الذي يعتبر سببا مهما من أسباب تساقط الشعر ولذلك يجب على المرأة المحجبة تسريح شعرها باتجاه مريح قبل ارتداء الحجاب أو الطرحة.

6- من الأفضل للمرأة المحجبة أن تترك شعرها منسدلا وبحريته من وقت لآخر وهي في المنزل وبالتأكيد خلال النوم بدلاً من تركه مربوطاً ومكتوماً طوال الوقت وذلك نقلًا عن مجلة “نصف الدنيا”.