أخبار عاجلة

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير العدالة الانتقالية: السيسي طلب من “الإصلاح التشريعي” الإسراع في إنجاز القوانين

Google+ Print
وزير العدالة الانتقالية: السيسي طلب من “الإصلاح التشريعي” الإسراع في إنجاز القوانين وزير العدالة الانتقالية: السيسي طلب من “الإصلاح التشريعي” الإسراع في إنجاز القوانين

 

الرئيس عبد الفتاح

قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من لجنة الإصلاح التشريعي دفع عجلة العمل بسرعة أكبر لإنجاز القوانين التي تعمل على دراستها، كما استفسر عن حجم المعوقات التي تواجهها.

وأشار الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب لقائه في وقت سابق اليوم مع رئيس الجمهورية – إلى أن السيسي أطلع أيضا على آلية عمل اللجنة واستراتيجيتها، وتساءل عن أفصل السبل من أجل اختصار الإجراءات لسرعة إنهاء القوانين.

وأوضح الهنيدي أن اللجنة لم تعرض على السيسي مشروعات قوانين، نافيًا في الوقت نفسه الأنباء التي تحدثت عن وجود مشروع خاص لقانون الكيانات الإرهابية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب بضرورة إنجاز قانون الاستثمار وجميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سيعقد اجتماعا مع اللجنة بعد شهر للإطلاع على ما تم انجازه بشأن القوانين.

وأضاف الهنيدي أن الرئيس مهتم بانجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لما تعود من فائدة كبيرة على المجتمع، مؤكدًا أن اللجنة لم تعرض على الرئيس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يكن محورًا للحديث خلال الاجتماع .

ولفت إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون العدالة حتى يتم إصداره مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد.

ونوه الهنيدي إلى أنه سيتم دمج مراحل لعمل اللجنة بحيث تضم أعضاء ممثلين من وزارة العدل للجنة التشريعية وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة حتى لا تستغرق وقتا طويلا أثناء عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باعتبارهم كانوا ممثلين باللجنة.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب

مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب

مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب

مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب