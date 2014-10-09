تفكيك قنبلة جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء

قام خبراء المفرقعات بالأدلة الجنائية في اليمن قبل قليل بتفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق العام بمنطقة العشاش جنوب غرب العاصمة صنعاء.

وأوضحت إدارة أمن محافظة صنعاء إن العبوة الناسفة عبارة عن 5 قنابل يدوية إلى جانبها مواد متفجرة تم ربطها بإحكام بواسطة سلك كهربائي وموصولة بجهاز توقيت وكانت على وشك الانفجار.

وقد فرضت أجهزة الشرطة اليمنية طوقا أمنيا حول المكان الذي وجدت فيه العبوة الناسفة حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم، فيما قام خبراء المفرقعات في الأدلة الجنائية بالتعامل مع العبوة الناسفة وإبطال مفعولها.

وقامت أجهزة الشرطة بفتح تحقيق حول الحادث لمعرفة هوية المتورطين بهذا العمل التخريبي.

أ ش أ