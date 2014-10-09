بعد تلميح مرتضى.. هل ماتورانا مدرب الزمالك؟

ألقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بكلمة، قد تكون إشارة لاسم المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

منصور أعلن أن الزمالك توصل أخيرا لهوية المدير الفني الأجنبي الذي سيقود الفريق الأبيض خلفا لحسام حسن.

ورفض منصور إعلان اسم المدير الفني الذي تم اختياره، لكنه منح الجماهير بعض التلميحات.

قال منصور: "المدرسة البرتغالية والبرازيلية هي الأقرب لفكر اللاعبين المصريين وخاصة المهاريين بالزمالك".

وتابع مرتضى "كذلك الكرة الكولومبية".

والاسم الكولومبي الوحيد الذي انضم للائحة المرشحين لتدريب الزمالك مؤخرا هو فرانشيسكو ماتورانا.

ماتورانا مدرب كبير مواليد 1949 فاز بكوبا أمريكا مع منتخب بلاده كولومبيا، وتوج بالدوري السعودي مع الهلال وأبطال آسيا كذلك مع الفريق الأزرق.